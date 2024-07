Laguna, esposto di 5 Stelle e Pd: “Rilevare eventuali reati ambientali”

Orbetello (Grosseto). Luca Giacomelli, insieme a Rodolfo Bassi, segretario del Pd di Orbetello, ha presentato un esposto al Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, al Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, Al Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, al presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, Al presidente della Giunta regionale della Toscana, Eugenio Giani, al Ministro dell’Ambiente, Gilberto Picchetto Fratin, sulla gestione dell’emergenza della laguna di Orbetello.

Ecco il testo integrale dell’esposto:

“Il sottoscritto Luca Giacomelli,

cittadino di Orbetello, agricoltore, iscritto al Movimento 5 Stelle,

in relazione ai fatti avvenuti fino ad oggi, ed al momento ancora in corso di svolgimento,

facendo riferimento al documento che allego prodotto dal Movimento 5 Stelle di Orbetello,

vista la situazione ambientale assolutamente compromessa che noi attribuiamo alla mala gestione delle problematiche ambientali in senso stretto, sociali ed economiche nonché di tipo sanitario pubblico;

visto che a fronte di gravi, secondo noi, sottovalutazioni di tutta una serie di segnalazioni che sono state prodotte da cittadini di Orbetello, in vista di una possibile emergenza ambientale, sociale, economica e sanitaria pubblica, avanzate tramite social network;

vista la sottovalutazione dei problemi, a svolgimento imminente, evidenziatasi anche al cospetto del presidente della Regione Toscana in visita qualche giorno fa ad Orbetello, da parte delle autorità locali;

visto che al momento attuale sono in corso importantissime morie di pesce, con difficoltà per la raccolta e smaltimento delle carcasse, nonché con possibile e probabile coinvolgimento delle spiagge di Feniglia, luogo in cui attualmente scaricano le acque lagunari dalla bocca di Ansedonia, attualmente putride, anche se non ancora del tutto pestilenziali;

segnalo quanto sopra e contestualmente chiedo

di intervenire con l’Autorità che Le compete per, eventualmente, rilevare reati ambientali, sanitari, sociali, economici o di altro genere che fossero rilevabili nel passato, o al momento attuale, o prevedibili nell’immediato futuro, relativi alla gestione ordinaria della Laguna di Orbetello, a quella straordinaria degli ultimi periodi ed eventualmente a quella emergenziale che si sta verificando al momento attuale.

Certo di un suo specifico ed autorevole intervento, rimanendo in attesa, ed eventualmente a disposizione per eventuali approfondimenti o integrazioni, di sue cortesi notizie mi è gradita l’occasione per porgerLe distinti ossequi”.