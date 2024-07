Laguna, il Pd: “Sindaco irresponsabile, pensa solo a minimizzare le sue responsabilità”

Orbetello (Grosseto). “In queste ore drammatiche abbiamo bisogno di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità”.

A dichiararlo è Rodolfo Bassi, segretario del Pd di Orbetello.

“Qualità del tutto assenti nell’amministrazione orbetellana, gli interessi personali, familiari e di partito non devono in alcun modo interferire con l’interesse dell’istituzione – continua Bassi –. Dove è la cultura istituzionale del sindaco Casamenti, dove è il suo senso di responsabilità? Cerca incessantemente di minimizzare il proprio ruolo, le proprie scelte, le proprie colpe, nasconde i dati, nega l’evidenza e prova ad offuscare la realtà. In questi 8 anni di governo di Orbetello non ha mai cercato di risolvere la crescente crisi ecologica della laguna, piuttosto ha sempre cercato come affidare ad altri le sue responsabilità, come derogare alle scelte di sua competenza, come proporre capri espiatori ai cittadini, tentando di allontanare l’opinione pubblica dalla verità sullo stato della laguna. Piuttosto di difendere la laguna, ha sempre e solo cercato di difendersi dai problemi di consenso che derivavano dalle scelte che doveva compiere sulla laguna”.

“Non era solo in questo perenne tentativo di scarica barile, i partiti della sua maggioranza, a cominciare dai due referenti proviciali come l’assessore Minucci di Fratelli d’Italia e l’ex senatore Berardi di Forza Italia sostenevano questo impianto – sottolinea Bassi –. Meno di 3 giorni fa il segretario provinciale di Fratelli d’Italia ed assessore all’ambiente di Orbetello sosteneva che il suo partito e lui stesso fossero completamente estranei alla gestione della laguna. In un esercizio di equilibrismo notevole: il partito di maggioranza relativa che esprime l’assessore all’ambiente, presente in Giunta, nei vari comitati di controllo,si dichiara estraneo alla laguna, si occupa evidentemente di gelati o di pizza e fichi, visto anche lo stato di abbandono ambientale e di mancata pulizia. Dall’altro lato Forza Italia vanta un senatore orbetellano, ora vicesegretario regionale, in amicizia con il presidente Tajani: che ha portato per la laguna di Orbetello? Dove sono i fondi, dove è l’attenzione?”.

“Orbetello è un cittadina che vive in simbiosi con la sua laguna, la moria dei pesci è un’aspetto di grave crisi economica per la pesca tradizionale, ma non è l’unico aspetto importante – continua Bassi –. Il Comune di orbetello riceve di sola tassa di soggiorno più di 1,2 milioni di euro all’anno, il comparto turistico è fondamentale per sostenere l’economia della Maremma e lo stesso Comune investe in molti fondi a sostegno di questo comparto; oggi qualsiasi progetto di promozione turistico, pensato, ideato, finanziato da loro stessi è stato totalmente sprecato per l’incapacità amministrativa del sindaco e dei primi responsabili in Giunta di laguna ed ambiente. Come Pd, rinnoviamo un appello alla responsabilità, alla cultura istituzionale di chi ha ricevuto i voti dei cittadini non per portare a casa un lauto stipendio, ma per governare i processi e migliorare Orbetello. Stiamo peggiorando, da tempo, se ne prenda atto e si stacchi la spina a chi ci sta governando solo per interessi personali, di partito e di carriera politica. Se alcuni non hanno la dignità di dimettersi, siano altri meno coinvolti a trovare quella dignità che sta mancando”.

“In questo momento quintali di pesce morto per asfissia sono in laguna, altre decine di quintali sono già stati rimossi, le acque putride della laguna invaderanno Ansedonia, e oltre, il puzzo ci circonda e la situazione è in peggioramento, molto peggio del 2015 e con molte meno prospettive. In un silenzio assordante dell’amministrazione…– termina Bassi -. P.S.: per questi motivi stiamo verificando se a norma dello statuto comunale con la raccolta di almeno il 30% delle firme dei votanti sia possibile presentare una petizione per indire una consultazione comunale che chieda le dimissioni dell’amministrazione”.