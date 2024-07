Laguna, i 5 Stelle: “Interventi urgenti contro la moria di pesci e ristori per attività danneggiate”

Orbetello (Grosseto). Il Movimento 5 Stelle Toscana, attraverso la sua presidente e consigliera regionale, Irene Galletti, e il coordinatore provinciale di Grosseto, Lorenzo Olivotto, esprime profonda preoccupazione per la situazione critica della laguna di Orbetello, dove una massiccia moria di pesci sta compromettendo gravemente la stagione turistica e causando notevoli disagi alla popolazione locale,, e annuncia un’interrogazione regionale per chiarire alla cittadinanza di Orbetello quali siano le ragioni che impediscono la nascita di un Consorzio che agisca in tutela dei cittadini e delle attività economiche.

“La situazione attuale richiede un’azione immediata e coordinata da parte di tutte le istituzioni coinvolte – dichiara Irene Galletti, presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana –. Abbiamo presentato un’interrogazione urgente alla Regione Toscana per comprendere le ragioni dei ritardi nell’intervento e per sollecitare l’implementazione di misure di sostegno per le attività economiche colpite da questa emergenza ambientale.”

Il Movimento 5 Stelle Toscana chiede chiarimenti sulla costituzione del Consorzio preposto alla gestione della laguna, chiedendo conto anche di eventuali responsabilità, e sollecita l’adozione di provvedimenti concreti per prevenire il ripetersi di simili disastri ambientali.

“È fondamentale che la Regione Toscana e il Governo nazionale collaborino per trovare soluzioni rapide ed efficaci – aggiunge la presidente del Movimento 5 Stelle -. Ci aspettiamo che il presidente Giani, oggi in sopralluogo presso la laguna, e la Ministra Santanchè, che già si è dimostrata sensibile alle vicende ambientali che hanno danneggiato il turismo in altre regioni, riconoscano la necessità di predisporre ristori adeguati per le attività che hanno subito danni a causa di questa inerzia amministrativa”.

Sulla vicenda interviene anche Lorenzo Olivotto, coordinatore provinciale per Grosseto: “In attesa che finisca il consueto scaricabarile tra le istituzioni, il disastro ambientale che ciclicamente colpisce la laguna di Orbetello continua a rimanere senza responsabili, né soluzioni concrete. Se da un lato il clima offre un parziale alibi, dall’altro siamo di fronte all’ennesimo caso di prevenzione mancata e gestione emergenziale tardiva”.

Il coordinatore Olivotto conclude: “Come recita il detto, ‘Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati’ non serve a nulla. Ora ci troviamo nella difficile posizione di dover contemporaneamente salvare l’ecosistema lagunare e proteggere l’economia locale, già duramente colpita dagli effetti di questa moria di pesci. E chi amministra la cosa pubblica, oggi, ha l’onere di spiegarci come farlo e con quali risorse”.