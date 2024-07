Laguna, Fratelli d’Italia “Con il Consorzio riusciremo a gestire la situazione”

Orbetello (Grosseto). “Sulla questione dello stato attuale della laguna di Orbetello abbiamo deciso, come Fratelli d’Italia, sin dal primo minuto di mantenere un basso profilo comunicativo. Questo non perché non avessimo a cuore la gestione ed il futuro della laguna, ma perché siamo ben consci che l’attenzione mediatica troppo accesa spesso porta, purtroppo, a ricadute d’immagine sul territorio che nulla hanno a che fare con l’effettiva situazione“: è quanto dichiara Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e assessore all’ambiente del Comune di Orbetello.

“Abbiamo – prosegue Minucci -, grazie alla forte attenzione mostrata da parte del Governo Meloni, dei parlamentari del territorio e, soprattutto, attraverso il lavoro, sia come primo firmatario della proposta di Legge sull’istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, sia come relatore in Commissione ambiente, dell’onorevole Fabrizio Rossi , finalmente un iter chiaro e delineato di futuro Consorzio di governance e gestione di questo delicatissimo ambiente”.

“In passato abbiamo assistito a sole chiacchiere gettate al vento. Oggi i fatti dicono ben altro e soprattutto delineano una strada chiara che sicuramente aiuterà la laguna ad essere gestita come essa merita. Sono assessore da molti anni – spiega Minucci – e ogni stagione ha avuto, in maniera più o meno percepita dai cittadini, situazioni di criticità anche ben peggiori di quelle riscontrate attualmente. Non è una novità e ben fa il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti a mantenere la calma, ma soprattutto a monitorare con attenzione le cose da fare; non come chi, per motivi di opportunismo politico, la vorrebbe sempre buttare in caciara”.

“A livello locale nè il sottoscritto, np gli altri due consiglieri comunali orbetellani di Fratelli d’Italia, Ivan Poccia e Antonio Papini, abbiamo competenze specifiche nella gestione della laguna, ma questo non significa non seguirne la situazione e non averne a cuore la vicenda. Fratelli d’Italia, anche grazie al nostro lavoro, sta già facendo la sua parte, come siamo certi che l’Esecutivo Meloni tramite i Ministeri competenti farà la propria“, conclude Luca Minucci.