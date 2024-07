Giulio Tambelli svilupperà progetti e ricercherà fondi per il Comune: il plauso di Fratelli d’Italia

Monte Argentario (Grosseto). Importante incarico di collaborazione conferito dal sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, al dottor Giulio Tambelli, che si occuperà, per conto del Comune, di “sviluppo di progettualità e ricerca fondi in concerto con i relativi Ministeri”.

L’assegnazione è stata ufficializzata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Monte Argentario, che si è tenuto venerdì 19 luglio, quando il sindaco Cerulli ha dato comunicazione dell’incarico ai consiglieri presenti.

“Siamo molto soddisfatti per questo prestigioso, e al tempo stesso delicato incarico, che è stato affidato al nostro presidente – dichiarano dal circolo di Fratelli d’Italia, Argentario Tricolore -. Siamo fortemente convinti che il dottor Tambelli sia la persona giusta per ricoprire tale incarico e lo farà per il bene di tutti i cittadini“.

“Tra l’altro – prosegue il circolo di Fratelli d’Italia –, dopo poco più di un anno di gestione Cerulli e della sua Giunta comunale, si vedono già i primi segnali positivi e tangibili del cambio di passo che c’è stato rispetto al passato. Tra tutte, proprio perché ricadenti in questo periodo estivo, le tantissime iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo messe in cantiere dal nostro assessore al turismo e alla cultura Chiara Orsini, che si è data moltissimo da fare nel proporre a turisti e residenti un’offerta molto variegata e interessante”.

Soddisfazione espressa anche da parte del presidente provinciale Luca Minucci e dai parlamentari maremmani di Fratelli d’Italia. “Il sindaco Cerulli ha fatto una scelta che rientrava nelle proprie prerogative di primo cittadino – commentano il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana, l’onorevole Fabrizio Rossi, e la senatrice Simona Petrucci –. Assegnare poi al dottor Giulio Tambelli, persona preparata e stimata, un incarico molto importante come quello di contribuire a sviluppare le progettualità di un territorio come quello della Costa d’Argento, ci sembra davvero proprio azzeccata. Noi, come parlamentari del territorio, siamo a disposizione sia del sindaco Cerulli che di Tambelli, ma anche di tutta la comunità per lavorare in sinergia e fare da trade union tra il territorio e i vari Ministeri competenti, così da portare quel valore aggiunto che in passato è mancato al Comune di Monte Argentario per fare un salto di qualità”.

Nella foto, da sinistra: Cerulli, Tambelli, Rossi, il sottosegretario di stato alla Salute, Marcello Gemmato, Petrucci, Minucci