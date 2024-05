Tari, Fratelli d’Italia: “Tassa alle stelle, il Comune penalizza cittadini e commercianti”

Magliano in Toscana (Grosseto). “La nuova amministrazione comunale di Magliano, a guida Fusini, ha finalmente raggiunto un primo risultato: l’aumento della Tari. Un marchio di fabbrica, ormai tipico delle amministrazioni di sinistra, che anche a Magliano ha lasciato il segno“: a dichiararlo sono il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, e i consiglieri di minoranza Tiziana Galli e Massimiliano Guidi.

“La Giunta Fusini ha fatto le sue scelte a danno di cittadini, imprese e attività commerciali – prosegue la nota -. La Tari è aumentata in maniera importante rispetto al passato, e questo è frutto innanzitutto della totale assenza di dialogo tra il Comune e Ato rifiuti Toscana sud. Un’amministrazione seria, quando si interfaccia con il gestore, avrebbe dovuto partecipare alle riunioni e non essere assente. Solo così avrebbe potuto difendere gli interessi dei cittadini, evitando di subire passivamente le scelte fatte da altri”.

“A Magliano – continuano Minucci, Galli e Guidi – i cittadini avranno in media un aumento del 2% della Tari, mentre per le attività commerciali e le aziende l’aumento sarà ancora più penalizzante, arrivando addirittura a toccare il 14%. Davvero un colpo basso per chi, attraverso il proprio lavoro, garantisce occupazione e futuro a questo territorio”.

“Vista la situazione, ci saremo aspettati dalla Giunta maglianese un atteggiamento più rispettoso nei confronti dei cittadini, un’azione politica ed amministrativa molto ben diversa da quella attuale, che invece penalizza, con l’aumento delle tasse, tutto il territorio. Su tutto questo, e molto altro, non abbasseremo la guardia, pronti a difendere gli interessi dei maglianesi e delle loro attività“, concludono Luca Minucci, Tiziana Galli e Massimiliano Guidi.