Pescatori di Orbetello, Azione incontra il presidente della cooperativa: “Le istituzioni intervengano”

Orbetello (Grosseto). Il vice segretario nazionale di Azione, l’onorevole Ettore Rosato e la senatrice Barbara Masini, di passaggio sul territorio di Grosseto per alcuni incontri di carattere istituzionale, insieme al segretario provinciale Francesco Grassi, al coordinatore comunale Luca Aldi e a Fiorenzo Dionisi, hanno incontrato il presidente della cooperativa “La Peschereccia” Pier Luigi Piro per esprimere la vicinanza del partito ai Pescatori di Orbetello, in un momento particolarmente difficile.

L’onorevole Rosato ha dichiarato: “La laguna di Orbetello rappresenta un unicum, sia come patrimonio naturalistico che come straordinaria risorsa economica, ma il fenomeno dell’ anossia ha reso precaria la situazione ambientale e la produttività in termini di pescato e a questo si è unito il mancato avvio delle bonifiche”.

Pertanto l’onorevole Rosato ha fatto appello “a tutte le istituzioni affinché al più presto mettano in atto le iniziative necessarie per risolvere queste problematiche e per salvaguardare i tanti posti di lavori coinvolti”; ha infine assicurato il proprio personale interessamento per la causa dei lavoratori attivandosi “al fine di rinvenire opzioni percorribili alla salvaguardia di una storica cooperativa di pescatori con professionalità uniche che non possono in alcun modo rischiare di essere disperse”.