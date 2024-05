Pesca, Simiani: “Politica unita sostenga lavoratori cooperativa Orbetello”

Grosseto. “La cooperativa dei pescatori di Orbetello non è stata soltanto una esperienza multifunzionale capace di creare lavoro sostenibile, ma uno strumento irrinunciabile di promozione ambientale e di prodotti tipici locali. Il fallimento riguarda un’azienda storica del territorio dove operano molte lavoratrici e lavoratori, senza tenere conto di tutto l’indotto. Per questo sono necessari interventi urgenti e straordinari per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali che riguardano il futuro di tantissime famiglie. Su questo problema la politica deve essere unita e per cercare soluzioni efficaci e condivise presenterò un’interrogazione al Governo”: è quanto dichiara il deputato del Pd, Marco Simiani.

“La pesca è un’opportunità del territorio e va promossa adeguatamente. La Legge sul Consorzio della Laguna, che stiamo discutendo in Parlamento, può rappresentare sicuramente un primo intervento utile per aiutare il comparto ittico, ma ora la priorità è dare continuità occupazionale ai lavoratori della cooperativa“: conclude Marco Simiani.