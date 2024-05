Bilancio, Azione: “Preoccupante erosione del fondo cassa del Comune, il sindaco dia spiegazioni”

Orbetello (Grosseto). “Nell’allegato alla delibera di Giunta n. 122/2024, riguardante il Servizio Bilancio, si legge: ‘Negli ultimi esercizi il fondo cassa dell’Ente ha registrato una progressiva e costante diminuzione. Tale aspetto potrebbe nascondere delle criticità nella gestione delle entrate dell’Ente, pertanto si rende opportuno un suo costante e puntuale monitoraggio ed un’analisi dei fattori che hanno comportato la sua erosione, in modo da evidenziare eventuali criticità ed individuare, se necessario, possibili interventi correttivi’. Infatti, il fondo cassa nel 2021 ammontava a 12.865.358 euro, nel 2022 scendeva ad 10.866.845,41 euro e nel 2023 è sceso ancora a 9.823.470,85 euro, e in tutti e tre gli esercizi le uscite superano le entrate di cassa”.

A dichiararlo è Luca Aldi, di Azione Orbetello.

“Da questo documento emerge dunque una forte preoccupazione della Giunta per questa criticità di cassa e soprattutto, ed è la cosa più grave, un’ignoranza delle cause che l’hanno originata, tant’è che si chiede all’ufficio ‘la trasmissione entro il 31/12/2024 di una relazione conclusiva nella quale sia indicato l’andamento del fondo cassa e le principali cause di riduzione dello stesso registrate negli ultimi anni’ – continua Aldi -. Ma non si capisce perché si debba attendere la fine dell’anno per conoscere le cause di un problema presente dal 2021. Invece, data la gravità della cosa per i conti pubblici, Azione chiede al Sindaco, che è anche assessore al bilancio, di verificare al più presto le cause dell’erosione di cassa e di darne le dovute spiegazioni alla cittadinanza”.