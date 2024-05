“Verso le elezioni europee”: Azione organizza un incontro per presentare i candidati

Grosseto. Si terrà a Capalbio, sabato 11 maggio, alle 18, alla Galleria Il Frantoio, in via Renato Fucini 6, l’evento politico-elettorale “Verso le elezioni europee” con tre ospiti di eccezione: i 2 candidati nelle liste di Azione per la circoscrizione Italia Centrale, Barbara Masini ed Alessio D’Amato, e l’onorevole Ettore Rosato, vice segretario e responsabile organizzazione ed enti locali del partito.

L’evento vedrà la partecipazione del segretario provinciale di Azione Grosseto, Francesco Grassi, e del presidente di Azione Viterbo, Luca Benni, congiuntamente organizzatori dell’evento stesso.

L’ex assessore alla sanità ella Regione Lazio, Alessio D’Amato, è responsabile Welfare della segreteria nazionale di Azione, romano, 56 anni, laureato in sociologia con tesi sui metodi della pianificazione sanitaria e diseguaglianze; docente del Master universitario in Coordinamento delle professioni sanitarie, attualmente consigliere regionale del Lazio, facente parte della Commissione sanità e bilancio.

“Con Alessio, con la sua gestione come assessore – afferma il leader di Azione Carlo Calenda, presentando la candidatura -, la sanità del Lazio è uscita da un lungo periodo di commissariamento e ha ricominciato ad investire; egli lavorerà in Unione Europea per riaprire la discussione sul Mes sanitario e costruire un forte piano pandemico europeo. La competenza conta”.

Barbara Masini, 50 anni, pistoiese, dopo gli studi classici, la laurea in Scienze politiche ed un passato da libera professionista nell’ambito della comunicazione, nel 2017 è stata eletta nel Consiglio comunale di Pistoia e, nel 2018, è entrata in Parlamento al Senato, divenendo capogruppo in Commissione Diritti umani e politiche europee e relatrice della Legge di delegazione europea con il Governo Draghi. Oggi, nella segreteria di Azione, riveste il ruolo di responsabile dei diritti.

“Barbara ha sempre dimostrato una marcata sensibilità per i diritti degli ultimi – afferma Carlo Calenda -, dagli anziani alle persone con disabilità, passando dalla lotta per la tutela dei diritti sociali dei lavoratori, fino alla piena eguaglianza delle persone Lgbt+”

Per l’occasione, al termine dell’evento, sarà offerto un aperitivo a tutti i cittadini che vorranno partecipare e scambiare idee e suggerimenti con i candidati.