Restauro delle mura, il Pd incontra Giani: “Grazie per aver accolto le nostre richieste”

Monte Argentario (Grosseto). Il Pd di Monte Argentario ringrazia il presidente della Regione Eugenio Giani per “aver accolto le proprie istanze in merito alla rinascita strutturale delle mura di Porto Ercole”.

“Come noto, da anni il Pd locale, insieme al Pd regionale ed ai suoi rappresentanti istituzionali, si preoccupa di sensibilizzare la valorizzazione del patrimonio storico culturale del nostro Promontorio. I risultati auspicati stanno arrivando e questo ci ripaga delle energie impiegate – si legge in una nota del Partito democratico -. Grazie presidente, amico dell’arte e consapevole costruttori di benefici che un borgo storico come Porto Ercole potrà trarne. Il Pd lavora da sempre per il bene della comunità e nel rispetto di tutti e soprattutto del Promontorio, anche di chi si antepone alla collettività. Grazie ancora, presidente.”

Nella foto: il segretario del Pd dell’Unione Comunale di Monte Argentario, Guido Dubbiosi, l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente della Regione Eugenio Giani.