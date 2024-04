Cultura, la Lega: “Bene piano triennale varato dal Governo, linfa per il turismo in Maremma”

Grosseto. “Apprendo con soddisfazione l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche relativamente alla cultura”: a dichiararlo è Silvia Magi, segretario intercomunale della Lega per la zona sud della provincia di Grosseto.

“Si tratta di un piano che prevede importanti investimenti in molte zone della nostra provincia – spiega Magi –. Per fare alcuni esempi eclatanti, nel comune di Orbetello, sono previsti fondi per il ripristino della villa romana di Settefinestre. Si tratta di una riqualificazione importante per il nostro territorio che ci consentirà, tra l’altro, di ripartire con il progetto per realizzare un parco al quale, come amministrazione comunale, stiamo lavorando da tempo.”

A Silvia Magi fa eco Massimiliano Guidi, consigliere di minoranza a Magliano: “Per noi sono previsti lavori per la necropoli di Santa Maria in Borraccia, uno dei tanti siti da valorizzare e far conoscere sul nostro territorio.”

Dalla Lega concludono ribadendo l’importanza strategica di questo stanziamento: “La provincia di Grosseto è uno scrigno ricco di piccoli e grandi tesori. Investire in cultura è fondamentale, non solo per il ripristino e il mantenimento dei tanti siti storici e archeologici, ma anche per metterli a sistema creando itinerari attraverso i nostri borghi, le nostre campagne e la nostra bellissima natura. Questa tipologia di turismo, a differenza di quello balneare, è meno influenzato dalla stagionalità e, se curato e sviluppato adeguatamente e inserito in un programma di rilancio dell’economia rurale, potrebbe dare davvero una marcia in più alle nostre strutture turistiche e creare anche nei borghi più remoti un sistema economico in grado di sostenere e far sviluppare benessere e prospettive per tutti i loro abitanti”.