Svincolo di Cupi, l’opposizione: “Serve soluzione rapida, il sindaco coinvolga tutti i parlamentari”

Magliano in Toscana (Grosseto). “L’annosa questione dello svincolo di Cupi va risolta in via definitiva, altrimenti il problema, periodicamente, si ripropone. Il sindaco, su un tema di questa portata, dovrebbe essere più inclusivo e fare gioco di squadra e non rivolgersi solo al parlamentare Pd, che peraltro siede sui banchi dell’opposizione, quando in Maremma ne abbiamo anche due di maggioranza”.

Così i consiglieri del gruppo Magliano Comune Aperto Massimiliano Guidi e Tiziana Galli (nella foto) sullo svincolo di Cupi.

“Ricordiamo -affermano i consiglieri – che negli anni scorsi ci fu una prima sinergia tra l’allora sindaco Cinelli e l’assessore di Grosseto Turbanti, visto che lo svincolo in questione, pur essendo di fatto al servizio del Comune di Magliano, si trova sul territorio del capoluogo. Ben venga che il sindaco si attivi con l’onorevole Simiani, ma non capiamo perché non farlo anche con l’onorevole Rossi o la senatrice Petrucci per fare un gioco di squadra che porti a trovare una soluzione definitiva e non avere il rischio di ritrovarsi ancora il problema tra qualche tempo”.

Guidi e Galli sono fiduciosi sull’azione del Governo. “Più volte – sostengono i consiglieri – è stato ribadito come la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico sia una priorità. Sulle infrastrutture l’esecutivo sta facendo molto e siamo convinti che questa sia la volta buona per risolvere una questione che va avanti da oltre 50 anni. Con la messa in sicurezza è indubbio che anche lo svincolo di Cupi, come quello con la strada di San Donato, diventeranno meno pericolosi e favoriranno un regolare flusso tra la strada principale e le secondarie e viceversa”.