Italia Viva, eletto il presidente della zona sud della provincia di Grosseto: ecco chi è

Grosseto. Si è tenuto negli scorsi giorni il congresso di Italia Viva per l’elezione del presidente della zona sud della Provincia di Grosseto.

Ezio Rizzuti, 72 anni, è stato eletto per acclamazione.

Rizzuti rappresenterà quindi il partito per i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Capalbio, Sorano, Pitigliano e Isola del Giglio.

Attento ai temi del territorio e della natura, Rizzuti è anche un appassionato di trekking e di “mobilità dolce” ed è in questo contesto che si sviluppa l’obiettivo politico della cura e messa in sicurezza dei territori.

“Tra i punti che intendo affrontare ci sono quelli del turismo sostenibile, prevedendo una stagione turistica che si protragga tutto l’anno – ha dichiarato Rizzuti -, e legandolo possibilmente ad iniziative culturali e stagionali e dell’agricoltura, mediante l’inserimento di processi tecnologici che creino opportunità di lavoro per i giovani e che favoriscano la crescita ed il ricorso alle nuove tecnologie, che in questo settore sono tra le meno sviluppate. Per questi progetti è indispensabile, soprattutto per i giovani, dare vita a startup e incubatori di impresa, allacciandosi alle possibilità che l’Unione Europea offre”.