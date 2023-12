Laguna, Fratelli d’Italia: “Il progetto del Consorzio va avanti spedito, Aldi stia sereno”

Orbetello (Grosseto). “E’ grazie ai nostri parlamentari eletti sul territorio e alMministero competente, in questo caso quello dell’ambiente, se il progetto della prossima costituzione del Consorzio della laguna di Orbetello va avanti spedito e presto diventerà una realtà”.

Così in una nota Ivan Poccia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, risponde al coordinatore comunale di Azione, Luca Aldi.

“Apprezzo il pensiero di Aldi – prosegue Poccia –, quando dice che sarebbe una svolta epocale per il nostro territorio il Consorzio, ma non accetto e rimando al mittente le sue accuse, quando allude alla ‘presenza dello Stato come non sempre garanzia di successo’. È proprio grazie alla volontà del Ministero e dei parlamentari eletti nel nostro territorio, e mi riferisco in questo caso al nostro coordinatore regionale e deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, relatore della proposta di legge, e del deputato dem, Marco Simiani, che l’iter legislativo sta andando avanti spedito in Commissione ambiente della Camera”.

“I lavori per la costituzione in tempi brevi del Consorzio della laguna di Orbetello – spiega il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, Luca Minucci – stanno andando spediti. Tutte le settimane in Commissione ambiente, grazie anche al lavoro bipartisan tra Rossi e Simiani, assieme a tutti i componenti della Commissione, stanno lavorando a un unico progetto di legge del quale Fabrizio Rossi è relatore. Quindi, i presupposti per varare in tempi brevi una legge che istituisca e dia pieni poteri al futuro Ente ci sono tutti”.

“Questa volta, e lo dico non solo da politico, ma da anche da amministratore locale e assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, sono davvero fiducioso che tutto vada in porto e che si metta la parola fine alle gestioni commissariali e provvisorie, che durano da circa 30 anni. Questa è veramente la volta buona per vedere la luce di un Consorzio che possa gestire a 360 gradi tutte le problematiche legate alla nostra laguna. Quindi, consiglio a Luca Aldi di stare sereno e riporre fiducia nei parlamentari del territorio e nell’azione importante del Ministero dell’ambiente”, conclude Luca Minucci.