Polisportiva, Lanzillo: “Bene da tutelare nella memoria di chi l’ha realizzata e per i giovani”

Capalbio (Grosseto). “Il 12 febbraio 2023, in risposta ad un mio post che attenzionava sul lungo periodo di inutilizzo della Poli (gli impianti polivalenti di Capalbio Scalo) e sull’ipotesi di una concessione a lungo termine al fine di realizzare un club di persone facoltose frequentanti il territorio, il Sindaco piccato rispose che semmai, ci fosse stata un’assegnazione, sarebbe stata per convenzione ad associazione senza scopo di lucro”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Valerio Lanzillo, capogruppo del gruppo di opposizione La nostra Capalbio.

“Ieri è stato presentato un progetto di finanza per la gestione degli impianti per i prossimi 50 anni (diconsi cinquant’anni) da parte della società a responsabilità limitata Sporting Club Capalbio Sud, che assevera a supporto del progetto di finanza 251.580,00 di ricavi con utili conseguibili, ma non distribuibili – continua la nota -. Quindi non un’associazione, ma una Srl sportiva dilettantistica, quindi un club con utili conseguibili, ma non ripartibili tra i soci. Per 50 anni che di per sé più che una concessione è una sorta di riservato dominio, con patto straordinario, visto che la durata massima dei progetti di finanza è 30, salvo rare eccezioni. Qualcuno si irritò non poco quando fu rappresentato da questo gruppo lo stato delle cose però era la verità”.

“In più, le problematiche che abbiamo fatto notare:

1) abbattendo la pista di pattinaggio alla Poli e trasformando la palestra a Capalbio paese per tale scopo, l’amministrazione dovrà sostenere un costo di circa 100mila euro.

2) inoltre, la pista non sarà più regolamentare in quanto da normativa Uisp deve avere una misura minima di 18×36, quindi 648 mq. Mentre lo spazio a Capalbio paese è di misure inferiore ai 500. Come conseguenza, solo per allenamento, ma mai più per competizioni sportive – termina il comunicato -.

E ieri in qualche intervento è stato detto ‘Tutto bello, però..’. Su quei dubbi e sull’intero impianto dell’iniziativa continuerà l’impegno di questo gruppo a vigilare”.