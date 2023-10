Differenziata, Fratelli d’Italia: “Dati in aumento, merito del buon governo del Comune”

Orbetello (Grosseto). “Il Comune di Orbetello aumenta il dato dello scorso anno con un importante incremento del 21%, attestando il dato della percentuale di raccolta differenziata 2022 al 53,90%. Questo è un dato assolutamente importante, frutto anche della consapevolezza e della crescita culturale che i cittadini del comune orbetellano stanno dimostrando nel percorso intrapreso rivolto alla differenziazione dei rifiuti“: è quanto affermano dal circolo di Fratelli d’Italia di Orbetello.

“Sicuramente sono state fatte scelte significative, e a volte forti, da parte dei nostri amministratori, qualche volta fatte passare per ‘impopolari’, ma che oggi portano vantaggi e benefici sia ai cittadini che all’ambiente. Non intendo abbassare la guardia – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e assessore comunale all’ambiente, Luca Minucci – A Orbetello stiamo continuando a lavorare per migliorare i servizi e controllare il corretto svolgimento degli stessi. Con il gestore che effettua il servizio abbiamo tra l’altro anche il record delle contestazioni rilevate da parte del nostro Comune per alcune inadempienze. Tutto questo sta a significare il grande lavoro che stanno svolgendo ogni giorno gli uffici comunali”.

“Con la prossima realizzazione del centro di raccolta delle Topaie si completerà finalmente la riorganizzazione e, di conseguenza, si completeranno anche i servizi resi ai cittadini, così da essere in linea con le migliori realtà. Infine, ci sembra giusto ricordare che nel 2016, al momento dell’ingresso di Fratelli d’Italia nel governo del territorio comunale, Orbetello era l’ultimo Comune della provincia di Grosseto per qualità e per percentuali di raccolta differenziata, mentre oggi veniamo citati tra i più virtuosi. I numeri sono numeri e certificato il lavoro svolto, le parole restano parole e volano via col vento. Il buon governo da parte di Fratelli d’Italia all’interno della Giunta Casamenti ancora una volta dimostra come perseguire gli interessi dei cittadini alla fine paga”, termina il circolo di Fratelli d’Italia di Orbetello.