Grosseto. La federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista ringrazia “di cuore Paola Della Santina e Valentino Bisconti, consiglieri di Sinistra Italiana del comune di Orbetello, che hanno fornito un grande supporto sia per l’autenticazione che per il coinvolgimento trasmesso ai loro concittadini per la nostra raccolta firme sul salario minimo a 10 euro”.