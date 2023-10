Pista polivalente, l’opposizione: “Perchè il Comune ha tagliato e rimosso i canestri?”

Orbetello (Grosseto). Il 20 ottobre il gruppo di opposizione Alternativa ha inviato un’interrogazione sulla pista- campo polivalente di Neghelli.

“Si tratta di uno dei pochissimi spazi pubblici e luoghi di ritrovo gratuiti per i bambini e gli adolescenti che abitano a Orbetello – si legge in una nota dei consiglieri di opposizione Paola Della Santina, Valentino Bisconti, Federico Paneccasio, Patrizia Quatraro e Chiara Serracchiani -. La società Asd Pattinaggio artistico vi si allena da diversi anni, condividendo la pista con coloro che vi praticano basket, nel rispetto reciproco. Alternativa ricorda all’amministrazione che non esistono a Orbetello altri spazi dove i giovani possano rilassarsi organizzando delle attività ludico-sportive senza dover pagare. In seguito a lamentele degli abitanti della zona per il rumore, l’amministrazione comunale tempo fa ha trovato la soluzione di limitare l’uso della struttura soltanto ad alcune ore del giorno, ma purtroppo la zona dove sorge la pista polivalente con il parco adiacente è rimasta a lungo priva di qualsiasi controllo e a forte rischio degrado”.

“Ci sarà pur stata una convenzione con la ditta che ha realizzato il parco adiacente alla pista, ma dove stanno gli alberi previsti nel progetto originario? Sono stati piantati davvero? Oppure si sono essiccati e nessuno ne ha chiesto la sostituzione? Il colpo di grazia per i diritti dei nostri giovani c’è stata ieri, quando l’amministrazione comunale ha provveduto a far rimuovere i due canestri perfettamente funzionanti, rendendoli non più fruibili, e tagliandoli a metà. Non si poteva individuare un’altra area dove posizionare tale attrezzatura momentaneamente – termina il comunicato –? Alternativa chiede il perché di questo spregio verso beni di proprietà pubblica e nei confronti dei nostri ragazzi che amano il basket”.