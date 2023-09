Laguna, i Giovani Democratici: “Bene consorzio, il Comune vuole diventare soggetto attuatore?”

Orbetello (Grosseto). “Come Giovani Democratici Orbetello abbiamo partecipato all’incontro sulla laguna presso la sede della Confesercenti di Orbetello”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici di Orbetello.

“Possiamo ritenerci più che soddisfatti del lavoro svolto dal nostro parlamentare Marco Simiani, che, con grande abilità, è riuscito a trovare un accordo anche con la destra di Fabrizio Rossi, portando a casa un risultato molto importante per il futuro di tutti noi – continua la nota -. La causa laguna infatti, com’è più volte stato ribadito, non riguarda soltanto qualcuno, ma l’intera comunità, che può star bene soltanto se sta bene la laguna. Come componente giovanile del Partito Democratico ci sentiamo dunque di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato restituendo l’immagine di una politica vera che sa mettersi d’accordo quando l’importanza e l’urgenza della causa lo richiedono”.

“A questo riguardo crediamo sia giusto, come partito, prenderci i meriti che per una volta possiamo rivendicare: un percorso durato anni, frutto di serio lavoro da parte di molti esponenti del Pd, è finalmente giunto a definizione. Ora, non possiamo che auspicare che si faccia in fretta e che si utilizzino, in sede parlamentare, tutti quegli strumenti volti a velocizzare il più possibile l’iter di approvazione del ddl – sottolinea Porta –. Resta comunque, sullo sfondo, la grande preoccupazione della scadenza a fine anno dell’accordo di programma con la Regione Toscana e del vuoto normativo che potrebbe venirsi a creare successivamente, non riuscendo ad approdare in tempo alla gestione consortile della laguna”.

“A tal proposito si chiede alla nostra amministrazione come intenda muoversi da gennaio e se si senta pronta a far assumere al Comune di Orbetello la qualità di soggetto attuatore o se, al contrario – termina il Comune –, preferirebbe una proroga dei vigenti contratti”.