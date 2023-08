Argentario, Fratelli d’Italia traccia un bilancio: “La Giunta Cerulli ha fatto rinascere il Promontorio”

Monte Argentario (Grosseto). “Sono appena passati poco più di 100 giorni dall’insediamento della Giunta con alla guida il sindaco Arturo Cerulli e già il cambio di passo sul Promontorio si fa sentire. Le cose da fare sono tante e, in assenza di bacchetta magica, occorre tempo, perseveranza e pazienza da parte di tutti”.

A dichiararlo è Giulio Tambelli, presidente del circolo Fratelli d’Italia Argentario tricolore.

“Abbiamo all’interno della squadra di governo quasi una sorta di monocolore a trazione Fratelli d’Italia – commenta Tambelli –, tre nostri validi e preparati assessori: Chiara Orsini, Michele Vaiani e Paola Pucino. Tre persone che, assieme agli altri componenti della Giunta stanno lavorando tra le mille difficoltà tipiche di un Comune preso alla vigilia della stagione estiva. Sono davvero molte le iniziative, in special modo quelle rivolte alla promozione turistica e culturale di Monte Argentario, messe in campo in questi primi tre mesi da parte della nuova amministrazione argentarina. Prima fra tutte l’idea di creare un brand che sia in grado di far riconoscere l’Argentario e tutto quello che ruota attorno, non solo in Toscana, ma nel resto d’Italia e oltre. Una sorta di ‘marchio di riconoscimento’ teso a valorizzare tutte le peculiarità del nostro Promontorio”.

“Le iniziative sul piatto sono davvero tante – prosegue Tambelli –, una su tutte quella riguardante l’istituzione di ‘Casa Raffaella’, dedicata all’indimenticata star dello spettacolo, che da sempre era molto legata a questo territorio. Un luogo, quello di ‘Casa Raffaella”, dove promuovere iniziative culturali e molto altro. Anche questo è un modo importante, come del resto è stata Raffaella Carrà, per far conoscere l’Argentario ad un pubblico di turisti, imprenditori, ma anche semplici cittadini, sempre più ampio, in modo così da promuovere tutto il territorio in ambito nazionale”.

“Infine, ottima e molto apprezzata da parte di Fratelli d’Italia, la scelta del sindaco Cerulli di coinvolgere tutti i consiglieri comunali, anche quelli non eletti, assegnando loro deleghe e incarichi istituzionali, così da avere un maggior coinvolgimento da parte di quest’ultimi, così da sentirsi parte integrante, attiva e propositiva delle istanze delle due realtà fondamentali: Porto Ercole e Porto Santo Stefano, che assieme sono il motore di tutta Monte Argentario. Siamo stati lungimiranti quando a febbraio abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Arturo Cerulli. Un sindaco che si sta dimostrando, ma di questo non ne avevamo dubbi, all’altezza della situazione nella guida di un Comune importante, come quello argentarino”, conclude Giulio Tambelli.