Laguna, i Giovani Democratici: “Bene gestione consortile, grazie a Marco Simiani”

Orbetello (Grosseto). “L’ordine del giorno a firma Rossi-Simiani approvato lunedì alla Camera è certamente una buona notizia per tutti noi, oltreché una soddisfazione e un motivo di orgoglio per il lavoro svolto da tutto il Partito Democratico che, per tramite di un suo deputato, ha mostrato un reale interesse nel trovare soluzioni concrete ed immediate presentando un progetto largamente condiviso su uno dei temi sicuramente più urgenti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici di Orbetello, che interviene sulla laguna.

“Il problema della laguna è legato anzitutto alla sua governance, che nel tempo ha mostrato tutti i suoi limiti con rimpalli di responsabilità fra Enti e incapacità di procedere – continua la nota -. Dopo annosi tentativi di superare lo status quo (da Bramerini a Sani), siamo finalmente arrivati ad un punto di svolta con Marco Simiani, che come Giovani Democratici ci sentiamo di ringraziare per la passione e l’abnegazione con cui ha lavorato trovando il giusto compromesso sia da un punto di vista interno al partito che esterno con le altre forze politiche che hanno sottoscritto il progetto. Se l’idea del consorzio sia davvero la soluzione definitiva ce lo dirà solo il tempo, poiché è evidente che l’efficacia non si vedrà tanto nella forma (consortile) quanto nella sostanza, e cioè bisognerà vedere, ammesso che il progetto vada in porto, a chi nella pratica sarà demandata la competenza su certe materie e se e come svolgerà i propri compiti”.

“Ma per adesso non possiamo che sentirci orgogliosi e soddisfatti, pur nella consapevolezza che l’iter sia appena cominciato: a settembre per la laguna si giocherà una partita molto importante e non solo per le sorti di questo bene inestimabile, ma per la rinascita di una politica vera con meno correnti e personalismi e più visione e strategia per il futuro – termina Porta -. Certo è che come partito dovremo esserci e non da spettatori”.