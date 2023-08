Orbetello (Grosseto). Il Governo ha approvato ieri in aula l’Ordine dl Giorno, a prima firma dell’onorevole grossetano Fabrizio Rossi, di Fratelli d’Italia, nel quale lo stesso si impegna seriamente ad affrontare gli atavici problemi della laguna di Orbetello.

“Questa ha da sempre rappresentato, sia in termini ambientali, sia in termini naturalistici, una delle eccellenze non solo della Maremma e della Toscana, ma anche dell’Italia intera. Un’eccellenza, purtroppo, troppo spesso abbandonata a sé stessa e non adeguatamente tutelata, anche dal punto di vista normativo, che necessita da parte di tutti gli attori in campo di un lavoro di sinergia corale di programmazione, investimenti e monitoraggio costante, nell’intesa comune di lavorare per il bene del nostro territorio”, A dirlo, in una dichiarazione, è il deputato e membro della commissione Ambiente della Camera, Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), che ha presentato l’Ordine del Giorno a sua firma e che è stato sottoscritto in Aula anche dall’onorevole grossetano Marco Simiani (Partito Democratico).

“Con l’Ordine del Giorno appena approvato in aula alla Camera – sottolinea Rossi – si impegna il Governo a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sin dal prossimo mese di settembre, al fine di valutare l’opportunità di istituire un consorzio tra enti per la tutela della laguna, che veda tra i protagonisti il Ministero dell’ambiente, la Regione Toscana, i Comuni di Orbetello e Monte Argentario, oltre alla Provincia di Grosseto, allo scopo di salvaguardare la laguna e gli ecosistemi ad essa connessi: sito già catalogato tra le aree italiane ad elevato rischio di crisi ambientale”.

“E’ sotto gli occhi di tutti la situazione di assoluta criticità e di rischio nella quale versa la laguna orbetellana – spiega Fabrizio Rossi –, non ultimo il nuovo problema del granchio blu, una specie aliena per la laguna, che sta letteralmente divorando tutto il pesce presente. Senza dimenticare le copiose morie di pesci degli anni passati, che misero in ginocchio sia l’ecosistema che l’economia legata alla laguna di Orbetello. In passato, sono stati fatti dei tentativi per affrontare le varie problematiche, non ultimo quello dell’istituzione di un commissario della laguna, che però si è rilevata come una strada non idonea per affrontare e soprattutto risolvere le varie criticità che ciclicamente si presentano. Per questo, oggi più che mai occorre una concertazione e sinergia tra più Enti, in special modo quelli vicini al territorio lagunare, con la costituzione di un consorzio che si occupi della tutela naturalistica e ambientale della laguna di Orbetello, come proposto nell’Ordine del Giorno”.

“Pur stando su ‘sponde opposte’ con Marco Simiani, salvaguardare il nostro territorio è un modo ottimo di fare politica. Maggioranza e opposizione, che questa volta lavorano assieme, portando avanti un progetto comune per il bene dei cittadini. Ho molto apprezzato che l’onorevole Simiani abbia sottoscritto l’Ordine del Giorno e accolgo il suo invito a collaborare sempre per il bene del nostro territorio. Io sarò sempre disponibile, per fare cose importanti che facciano crescere la nostra terra“, conclude Fabrizio Rossi.

Simiani: “Volontà bipartisan su Consorzio, approvare legge”

“La laguna di Orbetello rimane purtroppo un ecosistema fragile, come confermato anche in queste settimane con l’invasione dei granchi blu. Una nuova governance consortile che veda la presenza dei Comuni, della Provincia di Grosseto, della Regione Toscana, ma soprattutto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con risorse statali certe, è oggi indifferibile. Ci sono due proposte di legge di partiti di maggioranza e di opposizione su questo tema depositate in Parlamento da tempo e l’ordine del giorno sottoscritto insieme con il collega Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia è la diretta testimonianza che c’è una reale volontà bipartisan di risolvere le criticità dl territorio. Ci appelliamo al Governo affinchè promuova in tempi certi e brevi l’istituzione di un Consorzio per la gestione della laguna”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

Il commento di Fratelli d’Italia

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione da parte del Governo Meloni dell’Ordine del Giorno presentato dall’onorevole Fabrizio Rossi, che di fatto apre la strada per la futura creazione di un Consorzio con una sua ben specifica autonomia che possa concretamente gestire e tutelare una importante risorsa come quella della laguna di Orbetello”: a dichiararlo sono Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto e assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, e i consiglieri comunali Ivan Poccia e Antonio Papini.

“Abbiamo dimostrato con i fatti come Fratelli d’Italia al Governo della nazione sappia in maniera matura e concreta lavorare oltre gli steccati ideologici e raggiungere risultati condivisi anche con altre forze politiche: la sottoscrizione dell’Ordine del Giorno di Rossi da parte dell’onorevole Marco Simiani del Partito democratico è la dimostrazione di tutto questo. Finalmente la laguna avrà un gestore dotato di una sua indipendenza e di risorse adeguate. Tutto questo grazie alla validità dei nostri rappresentanti parlamentari nel ricevere e convogliare le indicazioni dei territori. Così facendo tutta la comunità orbetellana, e non solo, deve essere orgogliosa di questo primo passo che porterà a guardare al futuro con molto più ottimismo. Questo è uno dei tanti risultati concreti raggiunti dell’esecutivo Meloni. Siamo certi che, con il lavoro e la sinergia tra tutti gli attori del territorio, arriveranno molte altre risposte positive. Orbetello e l’Italia sono in buone mani“, concludono Luca Minucci, Ivan Poccia e Antonio Papini.