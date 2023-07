Rifiuti, il Pd: “Cassonetti strabordanti e maleodoranti, perchè il servizio è stato esternalizzato?”

Monte Argentario (Grosseto). “Il biglietto da visita per l’Argentario nel 2023 è la spazzatura”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito Democratico di Monte Argentario.

“Da settimane ormai, offriamo a cittadini e ai turisti l’opportunità di imbattersi in cassonetti strabordanti e maleodoranti a tutte le ore e in ogni dove – continua la nota -. Probabilmente l’assessore all’ambiente riteneva giusto operare la pulizia attraverso la tecnica dello scaricabarile: eh sì, infatti lui aveva lo stesso compito nella passata amministrazione e, purtroppo per noi, le sue capacità sono ben note. Ma forse anche pulizia, decoro e differenziata ricadono tra i tanti temi sui quali l’assessore ha fatto inversione a U rispetto alle sue posizioni: proprio come sul tema dell’esternalizzazione dei servizi di riscossione tributaria, contro i quali cinque anni fa si era strenuamente battuto e rispetto al quale adesso stende un tappeto rosso”.

“Strana questa amministrazione. Da un lato propone società in-house per fare qualsiasi cosa, dall’altro esternalizza un servizio che gli uffici amministrativi del nostro Comune hanno dimostrato di saper svolgere bene – termina il Pd -. Non basta una fiamma per illuminare l’Argentario perché poi, con la luce, si vede tutto lo sporco che non si è fatto in tempo a mettere sotto un qualsiasi red carpet”.