Parco eolico, Simiani: “Rinnovabili oro verde, ma nessuna imposizione nazionale”

Grosseto. “Dal punto vista energetico l’Italia è una miniera inesauribile di oro verde rappresentata dallo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ogni progetto però deve passare dalla singola pianificazione regionale e dalla concertazione sul territorio, entro parametri ed obiettivi nazionali di produzione suddivisi Regione per Regione. Non può esserci nessuna imposizione unilaterale ministeriale o da parte di imprese che hanno come unico obiettivo il profitto.

Realizzare impianti in aree industriali dismesse è una opportunità preziosa, ma edificare un parco eolico nel cuore della Maremma, deturpando non solo la zona da un punto di vista ambientale e faunistico, ma addirittura mortificando la vocazione turistico e ricettiva del territorio, è sbagliato e controproducente per lo sviluppo sostenibile delle stesse comunità locali interessate”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sul possibile parco eolico a San Donato, nel comune di Orbetello.