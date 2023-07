Parco eolico, l’opposizione: “Il sindaco convochi Consiglio comunale straordinario”

Orbetello (Grosseto). Oggi, 14 luglio, il gruppo di minoranza Alternativa ha richiesto la convocazione di un Consiglio straordinario al sindaco Casamenti e al presidente del Consiglio sull’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica “Orbetello”.

“Tale progetto, previsto nella zona di Campo Regio, merita che tutta l’assise democratica prenda parte a una decisione in difesa del territorio comunale, vista la brevità dei tempi per le osservazioni, vista la preoccupazione delle associazioni del territorio che si sono riunite, viste le scarse informazioni che hanno portato alla scelta di questo territorio, preoccupate per la metodologia e per la risultanza dell’esito del parco eolico in discussione – si legge in una nota dell’opposizione -. La richiesta del gruppo Alternativa ha lo scopo di far condividere alla minoranza una posizione che possa permettere e garantire le scelte per la tutela di questo territorio e per avere maggior forza e supporto alle decisioni dell’amministrazione, che successivamente dovrà mettere in campo per la tutela dello sviluppo sociale e ambientale dell’area di Campo Regio. La minoranza di Orbetello si mette a disposizione per qualsiasi contributo politico e amministrativo nell’interesse della cittadinanza tutta del comune”.