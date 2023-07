Parco eolico, Azione: “Siamo contrari, impatto sul territorio sarebbe devastante”

Grosseto. “Azione parteciperà all’assemblea organizzata dalle associazioni del territorio per ribadire la propria posizione rispetto al caso del parco eolico di San Donato. Non possiamo, in un territorio con specificità come le nostre, non porci il problema del mantenimento dello status quo“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione.

“A fronte della indubbia necessità di percorrere la via della transizione ecologica ‘mista’, come Azione riteniamo che sino a quando non saranno definite con criteri certi le aree idonee a livello nazionale, si debba intervenire con una moratoria per tutti gli impianti sopra al MW – continua la nota -. La chiave risiede nel definire i corretti criteri di individuazione. Bisogna inoltre mettere in campo tutte le tecnologie che permettano il minore impatto possibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico, soprattutto in zone a fortissima vocazione turistica come la nostra. Per il territorio maremmano, noto per il suo aspetto incontaminato, ricco di parchi e riserve naturali (nello specifico l’impianto sorgerebbe tra il Parco regionale della Maremma e la riserva naturale di Burano), sarebbe altrimenti un colpo devastante”.

“Come Azione intendiamo impiegare tutte le forze a disposizione per aprire un dibattito serio e approfondito a tutti i livelli, dal comunale al nazionale, passando per Provincia e Regione, e crediamo inoltre sia necessario che la politica locale si riunisca per la creazione di un tavolo di discussione ad hoc, in contatto con il mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di raggiungere nel minor tempo possibile una posizione unanime – termina il comunicato – e affrontare la questione unendo le forze per la massima risonanza mediatica”.