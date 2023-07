Parco eolico, l’opposizione: “Quando sindaco e Giunta hanno saputo del progetto?”

Orbetello (Grosseto). L’8 luglio il gruppo di opposizione Alternativa ha inviato un’interrogazione sull’Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica “Orbetello”.

“È stata avanzata una Vas per richiedere di realizzare un parco eolico – si legge in una nota dell’opposizione -. Si tratta di un impianto da 61.2 megawatt con 9 aerogeneratori che raggiungerebbero l’altezza complessiva massima con la punta delle pale di 200 metri. Un’opera imponente, con area poligono impianto di circa 7 kmq e un elettrodotto lungo circa 15 chilometri. Con gli uffici del Settore Pianificazione del territorio sommersi dal lavoro per il Piano operativo, il gruppo Alternativa si chiede quando il sindaco Casamenti e la Giunta sono venuti a conoscenza di questo progetto? E quali atti e quali osservazioni sono stati predisposti fino ad ora? Quali sono gli atti e le osservazioni che l’amministrazione prevede di realizzare in futuro? “.

“Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati sulle intenzioni della maggioranza – continua la nota –, che troppo spesso si comporta come se fosse da sola su questo territorio”.