Elezioni amministrative: Fratelli d’Italia festeggia la vittoria e lancia il tesseramento

Monte Argentario (Grosseto). Serata dedicata al tesseramento e al festeggiamento per la vittoria del sindaco Arturo Cerulli con la lista “Civico 23”, quella organizzata da Fratelli d’Italia Monte Argentario per venerdì 16 giugno alle 20.00 al ristorante “Dal Greco” a Porto Santo Stefano.

“Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento – dichiara il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Argentario, il dottor Giulio Tambelli – per festeggiare lo storico risultato che abbiamo ottenuto a Monte Argentario, portando come partito alla vittoria, e quindi alla guida di tutto il nostro Promontorio, il sindaco Arturo Cerulli. Un amministratore di lungo corso molto preparato e ottimo conoscitore del territorio, che, assieme alla sua nuova Giunta comunale, sono sicuro, come ho già avuto occasione di ribadire in altre occasioni, che farà il bene di tutta Monte Argentario e potrà contare del nostro incondizionato appoggio per fare si che quel salto di qualità che manca a questo angolo della Maremma possa realizzarsi“.

“Nel contempo – prosegue Tambelli – sarà l’occasion,e per chi lo vorrà, di poter rinnovare il tesseramento a Fratelli d’Italia. Infine, come già abbiamo fatto con l’affissione di manifesti sia Porto Ercole che a Porto Santo Stefano, sarà l’occasione per ringraziare la cittadinanza argentarina che ci ha dato fiducia è ha permesso ad Arturo Cerulli e a tutta la sua squadra di vincere le amministrative del maggio scorso”.

Alla serata saranno presenti i parlamentari eletti nella circoscrizione Grosseto-Siena, con in testa il coordinatore regionale toscano, l’onorevole Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci, il coordinatore provinciale Luca Minucci, molti amministratori locali e dirigenti nazionali, regionali e provinciali del partito della Meloni.