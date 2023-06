Sala consiliare, le ex consigliere: “Spariti i pregiati tavoli in massello”

Magliano in Toscana (Grosseto). “A Magliano in Toscana è sparita non solo la sala consiliare, ma anche i pregiati tavoli in massello“: a dichiararlo sono Mirella Pastorelli, Doriana Melosini, Nadia Fedeli, dirette interessate perché ex consigliere dell’amministrazione comunale di Magliano in Toscana precedente all’insediamento del sindaco Fusini.

Le ex consigliere hanno chiesto di fare accesso agli atti in modo da verificare il numero d’inventario assegnato ai 5 tavoli di arredo della sala consiliare fino ad aprile 2022, perchè nel Consiglio comunale del 26 maggio 2022 si trovarono davanti “una sala consiliare completamente diversa , ristrutturata e con un arredo rinnovato”.

Le ex consigliere hanno fatto tale richiesta per capire “la locazione di tali tavoli, visto che al momento che furono sostituiti facevano parte dell’amministrazione“, ma non furono messe al corrente “nè perché furono sostituiti, nè tantomeno dove furono locati quelli messi in disuso. Tutto questo visto che ultimamente fioccano accuse di spreco di denaro pubblico: valutiamo tutte le spese per capire se queste erano veramente necessarie“.