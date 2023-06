Gabriele Fusini presenta la sua squadra: tutti i membri della Giunta

Magliano in Toscana (Grosseto). Quattro assessori e quattro consiglieri con delega, per rappresentare al meglio le esigenze del territorio e i punti del programma. È questa la scelta compiuta da Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, che ha presentato la squadra di governo.

Dopo il primo Consiglio comunale di oggi, giovedì primo giugno, nel quale è stata approvata la modifica allo statuto che ha rafforzato la possibilità di distribuire delle deleghe anche tra i consiglieri, il neo sindaco Fusini ha ufficializzato gli incarichi. “Il processo di distribuzione delle deleghe e degli incarichi è stato collettivo – dichiara Gabriele Fusini – perché il nostro è stato, fin dall’inizio, un piano condiviso con tutte le persone che hanno deciso di mettersi a disposizione del nostro progetto. Per questo, nell’assegnazione degli incarichi abbiamo deciso di valorizzare le competenze di ognuno, senza grandi distinguo tra assessori e consiglieri delegati, perché ognuno di loro seguirà i temi individuati”.

La Giunta

Al primo cittadino rimangono le deleghe alla Polizia Municipale, al personale e all’urbanistica. Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Tamara Fattorini, che è anche assessore al bilancio, alle politiche comunitarie e al turismo, mentre le deleghe a sociale e sanità e ai rapporti con l’associazionismo sono affidate ad Anna Lampredi; lavori pubblici, logistica e manutenzioni saranno seguite dall’assessore Chiara Tofanelli, mentre l’assessore al patrimonio, al vincolo idrogeologico, alla protezione civile, alla sicurezza e a caccia e pesca è Gianfranco Pastorelli.

Deleghe specifiche sono assegnate anche ai consiglieri: Alessia Rossi (cultura, manifestazioni ed eventi, comunicazione istituzionale), Pamela Calussi (istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e sport), Dario Bandinelli (agricoltura, zootecnica, distretto biologico) e Claudio Gobbi (ambiente, cooperazione, attività produttive), che ricoprirà anche il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale.

I gruppi di lavoro

Accanto agli assessori e ai consiglieri con delega, Fusini manterrà una serie di gruppi di lavoro tematici, aperti anche ai cittadini che vorranno partecipare: “Credo che nell’amministrazione di un territorio come il nostro il dialogo, la partecipazione e il contributo di tutti sia fondamentale; per questo siamo aperti a tutte le proposte di chi, consigliere di opposizione, cittadino, rappresentante della società civile, vorrà dare il proprio apporto. Inoltre, tutti i territori e i borghi saranno rappresentati”.

Ecco quindi che nei gruppi di lavoro avranno un ruolo importante anche i consiglieri non eletti: Chiara Pagliai sarà la referente per la zona di Pereta, Martina Angiolini si occuperà delle questioni che riguardano Montiano, le attività e i servizi per bambini, Cinzia Baciarelli si occuperà della zona di Magliano e dell’ambito dello sport e degli eventi, Riccardo Fusini sarà coinvolto nel gruppo di lavoro sulla cooperazione, sull’agricoltura, sulla risorsa idrica e sulla valorizzazione dei semi antichi.