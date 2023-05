“Stato essenziale società vitale”: l’ex Ministro Sacconi presenta il suo libro

Orbetello (Grosseto). Sabato 3 giugno, alle 18, Maurizio Sacconi, ex ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sarà ad Orbetello, all’auditorium “Giovanni Paolo II”, per presentare il suo ultimo libro “Stato essenziale società vitale. Appunti sussidiari per l’Italia che verrà”, scritto in collaborazione con il direttore generale dell’Istituto “Bruno Leoni”, Maurizio Mingardi.

Il libro

Insieme ai due autori, importanti ospiti, tra cui il Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, contribuiranno a intavolare un dibattito sul prossimo futuro culturale, sociale ed economico del Paese, tema centrale del volume che parte da un’analisi profonda dello sviluppo italiano dal secondo dopoguerra, passando per la crisi di Mani Pulite, da cui è scaturita la cosidetta Seconda Repubblica che ha segnato anche il declino dei partiti identitari.

Un volume che, oltre a una disamina sociologica, offre anche anche un punto di vista critico sul recente passato e pone le basi per soluzioni audaci che permettano all’Italia di cambiare passo nel prossimo futuro: «Serve uno Stato più leggero – spiegano gli autori –, meno invasivo e più efficiente, che dia più spazio al dinamismo degli attori economici e sociali privati. Uno Stato meno assistestenzialista e capace di dare gambe a progetti efficaci, uno Stato capace di creare opportunità di sviluppo».

Oltre a un ammodernamento dello Stato attraverso una vera stagione di riforme, altro argomento di grande interesse è il Pnnr: «Un piano che, nel merito – aggiungono gli autori –, ha permeato poco l’opinione pubblica, redatto in modo fortemente autoreferenziale (dai Governi Conte 2 e Draghi) e la cui revisione è consentita e auspicabile».

L’incontro è patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello e, dopo i saluti dell’assessore di riferimento, Maddalena Ottali, interverranno il Ministro per la famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato, e il senatore Roberto Berardi, promotore dell’incontro.

«Un volume che offre importanti spunti di riflessione – dichiara Berardi – non solo per esaminare le cause di alcuni problemi strutturali di cui il nostro Paese non riesce a liberarsi, ma anche per guardare al futuro con un rinnovato entusiasmo, a patto di essere disposti a fare scelte coraggiose, particolarmente riguardo al Pnnr. Proprio per questo ho voluto che un dibattito di così alto profilo approdasse anche sul nostro territorio, il Pnnr è un’opportunità che ci riguarda da vicino e insieme ai nostri illustri ospiti possiamo analizzare come poterla cogliere al meglio».

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Uloremi.