Verso le amministrative, l’appello al voto di Fusini: “I nostri progetti daranno un futuro al territorio”

Magliano in Toscana (Grosseto). Domenica 14 e lunedì 15 maggio i cittadini di Magliano in Toscana sono chiamati alle urne per scegliere il proprio sindaco e il Consiglio comunale.

L’appello al voto di Gabriele Fusini

“È un’occasione importante – dichiara il candidato sindaco della lista Magliano 2028, Gabriele Fusini –, un diritto e un dovere di ogni cittadino, che non va trascurato, perché dà modo di scegliere il futuro della propria comunità. Voglio ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questi mesi di campagna elettorale, molto impegnativi e molto emozionanti, perché mi hanno permesso assieme a loro prima di costruire e poi di esporre il nostro programma. Un programma che è stato pensato nel dettaglio e prevede una serie di azioni concrete, e non semplici promesse, che ci hanno dato sollecitazioni, stimoli e spunti di riflessione. L’affetto e l’ascolto, ma anche il confronto serrato che in alcuni casi ho vissuto stanno arricchendo il mio bagaglio personale in modo importante. Chi ha avuto modo di incontrarci sa che abbiamo idee precise, chiare e trasparenti, che sono ben valutabili nel nostro programma, raggiungibile anche attraverso i miei canali social”.

“Concludo quindi – dichiara infine Fusini – con il rinnovare il mio impegno alla partecipazione alle consultazioni amministrative: qualsiasi sia la scelta, è fondamentale esprimerla per essere davvero attivi e consapevoli. Se i cittadini vorranno darci la loro fiducia dimostreremo con i fatti che tanti progetti possono essere realizzati e li coinvolgeremo, come ho detto più volte, nelle decisioni per il nostro territorio e la sua gente”.