Verso le amministrative: ultima settimana di incontri per Gabriele Fusini

Magliano in Toscana (Grosseto). Ultima settimana di incontri con la cittadinanza per il candidato sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, prima che i riflettori si accendano sul voto. Dopo le tante persone arrivate nella piazza di Magliano, lo scorso venerdì, Fusini continuerà a incontrare gruppi di persone e associazioni di categoria che hanno richiesto la sua presenza.

Il programma

Martedì 9 maggio, alle 20.30, invece, Fusini sarà a Montiano dove incontrerà la cittadinanza alla Casa della Cultura per raccogliere segnalazioni e per parlare del programma della lista civica Magliano 2028. Un incontro che fa seguito a quelli che il candidato sindaco e i candidati consiglieri della lista Magliano 2028 hanno tenuto in questi mesi al Collecchio, Sant’Andrea, Magliano, Pereta, Cupi, Poderone di Montiano e Poderone di Magliano, per confrontarsi con i cittadini di quelle aree, oltre ad aver incontrato importanti cooperative che operano sul territorio e, più volte, i giovani.