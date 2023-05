Verso le amministrative, Fusini: “Le mie proposte per contrastare la siccità e le predazioni”

Magliano in Toscana (Grosseto). Con l’arrivo della bella stagione si torna a parlare di un problema ancora non risolto per il territorio: quello della siccità. Tra gli interventi più importanti, previsti nel programma dalla lista Magliano 2028 del candidato sindaco Gabriele Fusini, al primo posto ci sono gli invasi per cercare di arginare il problema.

“Quello della siccità – spiega Gabriele Fusini, candidato sindaco del Comune di Magliano in Toscana – è un problema che non riguarda solo il nostro territorio. Quello che vogliamo fare è dare supporto in maniera concreta soprattutto a coloro che vorranno creare invasi, snellendo più possibile le procedure burocratiche e velocizzando i tempi. Come sostegno ci sono già finanziamenti da parte della Regione, che possono arrivare anche al 40% della spesa prevista, che devono però essere sostenuti viste le tante problematiche legate alla concessione del finanziamento: dall’impatto ambientale ai possibili pericoli passando per la collocazione geografica dell’invaso stesso; tutte questioni che, quanto meno, si potrebbero velocizzare per cercare di risolvere il problema”.

Lo studio

Oltre a questo è già in programma uno studio sulla risorsa idrica presente su tutto il territorio comunale, che possa permettere di capire come utilizzare al meglio l’oro blu e, soprattutto, provvedere a definire l’approvvigionamento idrico sul territorio, partendo proprio dalle zone che ne hanno più bisogno come quella di San Crescenzio.

“E’ impensabile – continua Fusini – che ancora oggi ci siano famiglie e abitazioni senza acqua potabile e, soprattutto, che questa storia, nota da decenni, non sia ancora stata risolta. Vogliamo concordare con Acquedotto del Fiora una partecipazione importante contribuendo alla realizzazione di collegamenti che gravino però il meno possibile sulle tasche delle famiglie”.

Un altro tema fondamentale per le imprese del settore agricolo e zootecnico è quello della protezione dai danni degli ungulati e dalle predazioni: “Il Comune deve agire a tutela di chi fa impresa sul territorio e, anche se non può intervenire direttamente su queste problematiche, ha un ruolo fondamentale nel fungere da pungolo e interlocutore nei confronti degli enti preposti. Non abbiamo intenzione, anche in questo campo, di tirarci indietro, ma sosterremo le nostre realtà imprenditoriali con tutte le azioni che saranno necessarie”.