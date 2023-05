Messa in sicurezza delle scuole, Azione: “Il sindaco ha chiesto i fondi del Pnrr per i lavori?”

Orbetello (Grosseto). “La Provincia di Grosseto è riuscita ad ottenere i finanziamenti del Pnrr per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici degli istituti superiori, che sono di competenza provinciale, e nel comune di Orbetello li ha utilizzati per gli interventi riguardanti l’Istituto Baccarini, che sono già stati appaltati”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Aldi, coordinatore di Azione Orbetello.

“Per le scuole di competenza comunale, scuola materna ed elementare di Orbetello Scalo, scuola elementare e scuola media di Neghelli, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza vengono rinviati di anno in anno, anche perché, venendo sempre finanziati con i proventi derivanti dalle alienazioni, ogni volta mancano le risorse necessarie – continua Aldi -. Pertanto Azione Orbetello chiede al sindaco se l’amministrazione è riuscita ad ottenere i fondi del Pnrr dedicati ai lavori nelle scuole comunali o se ancora li deve ottenere oppure se non ha presentato la richiesta”.

“E’ chiaro che, senza i fondi del Pnrr, i lavori nelle scuole, che avrebbero dovuto avere la priorità rispetto a tutti gli altri lavori, non saranno eseguiti neppure quest’anno – termina Aldi -. Del resto in un Comune che è privo dell’assessore ai lavori pubblici da 5 anni i risultati non possono che essere questi”.