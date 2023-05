Verso le amministrative, Roberto Cerulli: “Il diportismo è un tesoro e va valorizzato. Ecco come”

Monte Argentario (Grosseto). “Il diportismo, e cioè l’accoglienza e la gestione delle imbarcazioni, è uno dei temi centrali da cui un’amministrazione comunale dell’Argentario non può sfuggire”.

A dichiararlo è Roberto Cerulli, candidato a sindaco di Monte Argentario.

“Impegnarsi nella valorizzazione e rafforzare le infrastrutture di servizio è centrale per le politiche di sviluppo economico, di crescita delle imprese e dell’occupazione del settore – continua Cerulli -. Sono convinto che molto lavoro ci sia da fare e molti risultati positivi ci attendano. Per Porto Ercole lavoreremo per:

la sicurezza del porto e della necessaria ed urgente realizzazione del sottoflutto con la messa in opera di una scogliera nel lato dell’ex Cirio come base in attesa dell’attuazione del Piano di sistemazione di tutta l’area portuale con la realizzazione del prolungamento del molo frangiflutti di Porto Ercole;

l’installazione di una specifica attrezzatura per l’imbarco dei diversamente abili sfruttando i finanziamenti regionali stanziati

la dotazione del materiale specifico per fronteggiare le emergenze ambientali con prodotti e pannelli assorbenti o barriere galleggianti, in caso di sversamento di materiale inquinante in porto;

la realizzazione di adeguati servizi igienici proprio nell’area portuale nella zona dei Lungomare Strozzi e Lungomare Marinai d’Italia;

la trasformazione delle ex scuole elementari di Porto Ercole in luogo per ospitare le associazioni con una sala multifunzionale e polivalente per iniziative e riunioni, ma anche per la convocazione dei Consigli comunali e gli eventi istituzionali”.

“Per Porto Santo Stefano lavoreremo per – termina Cerulli -: