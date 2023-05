Verso le amministrative, Pastorelli: “Supportiamo l’agricoltura per creare sviluppo economico”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Occuparsi seriamente di agricoltura in un comune come quello di Magliano, significa avere cura del futuro e del sostentamento della nostra comunità”.

A dichiararlo è Mirella Pastorelli, candidata a sindaco di Magliano in Toscana per la lista “Pronti per cambiare”.

“Il nostro territorio, vocato prevalentemente al settore primario, è l’espressione plastica di una tradizione e di una cultura che, dell’agricoltura, ha fatto la sua principale fonte di sostentamento – continua la candidata –. Grazie all’agricoltura, e quindi all’allevamento, Magliano vanta tra le sue attività produttive delle vere e proprie eccellenze riconosciute come tali a livello nazionale ed internazionale. D’altronde, laddove le proprietà intrinseche e dinamiche del nostro terreno, che lo rendono uno dei migliori sotto il profilo qualitativo di tutta la Maremma, incontra una cultura e una tradizione ultra millenaria in fatto di coltivazione e di cura del suolo, è naturale che i frutti del lavoro siano questi”.

“Di fronte alle prospettive di un futuro incerto, di una società sempre più distaccata dalla realtà, ma sempre più digitale e connessa, scommettere sull’agricoltura per un intero territorio significa alzare la posta su un settore che deve, necessariamente, tornare al centro dell’azione politica – sottolinea Mirella Pastorelli -. Per questo il nostro impegno sarà volto ad offrire ai giovani, che vogliono costruire i loro progetti di vita scommettendo nel comparto agricolo, l’opportunità di essere formati e di ricevere il giusto supporto dal punto di vista di crescita e di affermazione professionale. Perché fare agricoltura significa a tutti gli effetti fare impresa. Da lì la nostra volontà di sviluppare percorsi formativi di alto livello, in collaborazione con le università di Siena e Grosseto, attraverso i quali i giovani potranno non solo conoscere gli strumenti tecnologici di ultima generazione applicabili in ambito agricolo, ma anche acquisire importanti consapevolezze e conoscenze riferite al ruolo che andranno a rivestire. Questo perché Magliano nei prossimi anni dovrà fare i conti con il ricambio generazionale. In questo modo vogliamo offrire strumenti concreti affinché le imprese agricole, in special modo quelle a conduzione familiare, possano contare sulla reale possibilità che l’attività venga portata avanti e fatta crescere dalle nuove generazioni. Il nostro impegno però, affinché si possano registrare dei risultati significativi, dovrà abbracciare altri ambiti, mettendo a sistema tutta una serie di interventi. Dovremo innanzitutto garantire la presenza di una nuova figura istituzionale, ovvero l”agronomo comunale’, il cui compito sarà quello di supportare gli agricoltori e gli allevatori nella gestione corrente della loro attività”.

“Inoltre dovremo istituite il ‘tavolo green’, ovvero una consulta permanente composta da rappresentanti di allevatori, agricoltori e associazioni di categoria che, periodicamente, sarà chiamato a valutare le criticità che il Comune dovrà presentare presso i tavoli istituzionali della Regione riguardo al Psr e del Governo anche in relazione alla Pac – termina la candidata –. Infine, dovremmo approntare interventi per migliorare le infrastrutture internet e agevolare i sistemi produttivi agricoli che utilizzano tecnologie digitali. Non ultimo promuovere le produzioni agricole minori (settore ortofrutticolo, apicoltura) affinchè possano trovare un ecosistema congeniale al loro sviluppo”.