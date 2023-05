Verso le amministrative, Fusini: “I miei progetti per valorizzare Pereta”

Magliano in Toscana (Grosseto). Il miglioramento del sistema fognario, gli interventi di manutenzione della pavimentazione del borgo, la creazione di un anello percorribile intorno alla cinta muraria e la creazione di un polo strategico per l’olio a Pereta: su questi e molti altri temi si è confrontato ieri il candidato sindaco di Magliano, Gabriele Fusini, con i cittadini di Pereta.

“Un incontro molto partecipato e costruttivo – spiega Gabriele Fusini, candidato sindaco per la lista Magliano 2028 – in cui abbiamo avuto occasione anche di discutere dei problemi che chi risiede a Pereta affronta quotidianamente. Dobbiamo lavorare sulla rete fognaria e sul selciato delle vie del borgo, con interventi che evitino le infiltrazioni che creano allagamenti nelle cantine: su questo è necessario intervenire in maniera definitiva”.

Inoltre, si è parlato del riutilizzo e della riqualificazione di alcuni beni pubblici: “Come le vecchie scuole di Pereta – dichiara Fusini – che possono tornare a nuova vita con progetti specifici, o la manutenzione e il decoro del cimitero, perché si tratta di un atto di rispetto nei confronti delle famiglie che hanno i loro cari sepolti là“.

Anche la cinta muraria può essere oggetto di un’importante opera di riqualificazione: “In particolare – continua Fusini –, vogliamo manutenere e recuperare l’area intorno alle mura, creando un anello bello e percorribile, che possa anche fungere da collegamento con le ciclovie che vogliamo realizzare su tutto il territorio comunale. In questo modo potranno goderne i residenti e i turisti che scelgono il nostro territorio”.

Infine, anche il ruolo di Pereta come punto di riferimento per i produttori di olio è stato al centro del confronto: “Come abbiamo avuto modo di ribadire, e in questo concordiamo con le proposte anche degli altri schieramenti – termina Fusini -, Pereta dovrà diventare un polo strategico per la filiera dell’olio, anche ospitando eventi dedicati di rilievo nazionale e internazionale”.