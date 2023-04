Verso le amministrative, Pastorelli: “No alla geotermia, sì alle rinnovabili”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Diciamo un NO convinto a qualunque ipotesi di realizzazione di centrali geotermiche all’interno del comune di Magliano. Scelte di questo tipo sono totalmente incompatibili rispetto al profilo socio-economico del nostro territorio, interamente vocato ad attività economiche che trovano la loro ragion d’essere in un ambiente sano ed incontaminato”.

A dichiararlo è Mirella Pastorelli, candidata a sindaco di Magliano in Toscana per la lista “Pronti per cambiare”.

“Da qui la scelta necessaria di perseguire strade che escludano scelte energetiche in contrasto con principi di responsabilità sociale ed ambientale. Da qui l’idea di scommettere su altro, perseguendo importanti obiettivi come: abbassare il livello di dipendenza energetica verso l’esterno, coprire il fabbisogno energetico, aumentare il grado di autonomia, abbattere i costi di fornitura – continua la candidata -. In questo senso intendiamo promuovere la creazione di una Comunità energetica delle rinnovabili (Cer). Attraverso l’installazione di impianti di produzione sarà possibile produrre energia per autoconsumo e scambiare con altri soggetti facenti parte della medesima comunità quella in eccesso, permettendo in questo modo la messa in moto di un meccanismo virtuoso orientato alla transizione energetica, necessaria per salvaguardare il pianeta”.

“Indubbi saranno i benefici che ciò comporterà per l’intera popolazione: risparmio in bolletta, ottenimento di contributi economici per l’energia scambiata, contrasto alla diffusione della ‘povertà energetica’, valorizzazione dell’energia prodotta, possibilità di utilizzare eventuali agevolazioni fiscali (se presenti) per l’installazione degli impianti e riduzione significativa dell’impatto ambientale degli impianti e delle reti di trasporto. Inoltre, i costi a carico dell’amministrazione pubblica saranno limitati, poiché il grosso dell’investimento sarà sostenuto da privati. Il Comune di Magliano ricoprirà il ruolo di soggetto promotore e ‘scambiatore’, poiché produrrà energia grazie all’installazione di impianti fotovoltaici installati all’occorrenza sugli edifici pubblici ed in aree che, di volta in volta, verranno individuate – termina Mirella Pastorelli -. Compito della futura Giunta sarà quello di rendere agevole e conveniente la realizzazione di questo progetto, mettendo in condizione i potenziali fruitori di potersi costituire in comunità”.