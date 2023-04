Verso le amministrative, Tei: “Gli altri candidati rifiutano il confronto pubblico”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Fino ad oggi uno dice una cosa, l’altro risponde, poi l’altro…….e così via“.

A dichiararlo è Giancarlo Tei, candidato a sindaco di Magliano in Toscana.

“In pratica uno se la canta e se la suona. Sarebbe stato più serio confrontare le rispettive idee davanti ai nostri compaesani, ma oggi questo è il modo, non mio, di fare politica. Mi si risponde: ma noi stiamo tra la gente. Invece io no, parlo con i muri – continua Tei -. Lo trovo incomprensibile, oltre che un limite importante. Un sindaco dovrebbe misurarsi soprattutto su questo. Oppure anche qui si deve dialogare attraverso i telefonini? Importanti, certamente, ma freddi come il gelo. Preferisco il contatto umano”.