Verso le amministrative, Fusini: “Ecco i miei progetti per valorizzare il turismo”

Magliano in Toscana (Grosseto). Riqualificare le aree pubbliche per renderle accoglienti per i residenti e i visitatori, dedicare attenzione ai progetti sociali, valorizzare gli impianti sportivi che, ad oggi, rappresentano il fulcro dell’aggregazione del paese: sono questi alcuni dei temi trattati da Gabriele Fusini, candidato sindaco di Magliano in Toscana per la lista Magliano 2028, durante l’incontro di ieri, venerdì 21 aprile, a Sant’Andrea.

“Ci siamo confrontati su tutti i punti del programma, che sono pensati per un territorio intero, che deve crescere insieme e non per i singoli borghi”, precisa Fusini.

“Vogliamo da un lato garantire le necessità basilari di manutenzione e di decoro in tutti i centri del nostro comune, ma lavorare per un progetto complessivo che miri a una crescita generale, con un prodotto turistico che va da Pereta al mare, da Sant’Andrea a Maiano Lavacchio, passando per Magliano e Montiano e valorizzando le loro peculiarità in termini paesaggistici, archeologici, enogastronomici. Le vacanze pasquali – continua Fusini – hanno registrato un più 10% nel flusso turistico e sappiamo che questi numeri possono crescere in occasione dei ‘ponti’ della Liberazione e del Primo maggio. C’è una tendenza di crescita importante che dobbiamo essere pronti ad intercettare, fatta di turismo nazionale e non solo. E il lavoro su questo, per un comune che vuole definirsi turistico, è strategico”.

Anche il futuro del Consorzio unico delle strade consortili e il lavoro sulle cosiddette strade “doganali” è stato al centro dell’incontro di ieri: “Speriamo di insediarci in Comune per iniziare un percorso di valorizzazione del Consorzio unico, trovando le risorse e iniziando un ciclo di manutenzioni regolate dall’effettiva necessità, urgenza, pericolosità, con un criterio di periodicità basata solo su questi indicatori – spiega Fusini –. E’ stato anche molto apprezzato il progetto di individuare e tradurre in una mappa pubblica delle strade ‘doganali’, a disposizione di tutti e inserita, se possibile, anche nel prossimo strumento urbanistico, in maniera che sia un documento trasparente, a disposizione di tutti”.

“Ringrazio quindi – conclude Fusini – tutti i cittadini che in questi giorni sto incontrando e che si stanno confrontando sul nostro programma che, ricordo, è disponibile anche sui nostri canali social e può essere consultato da tutti coloro che desiderano votare in maniera consapevole, su proposte chiare“.