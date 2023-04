Verso le amministrative, Fusini: “Ecco le mie proposte per migliorare i rapporti con i cittadini”

Magliano in Toscana (Grosseto). Mini referendum online, digitalizzazione degli archivi comunali e semplificazione: sono questi alcuni degli strumenti che l’amministrazione Fusini metterà in campo per avere un dialogo costantemente aperto con i cittadini: “In queste settimane – dichiara Gabriele Fusini, candidato sindaco di Magliano in Toscana della lista Magliano 2028 – abbiamo più volte detto e dimostrato che vogliamo stare tra la gente, per confrontarci e condividere insieme progetti e scelte. Non sono solo proclami elettorali come qualcuno vuole far credere per sminuire le nostre idee, al contrario è la prova che vorremmo avere un approccio diverso al rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione in cui crediamo fortemente”.

Per questo motivo, la lista Magliano 2028 si è già messa all’opera, progettando una serie di azioni da portare avanti, dopo le elezioni.

“Puntiamo ad avere una relazione diretta e personale con i cittadini – continua Fusini –, ma vogliamo anche sfruttare al massimo le potenzialità date dalle nuove tecnologie. Per questo abbiamo già pensato di ricorrere a dei ‘referendum consultivi digitali’ ai quali tutti potranno, in modo molto semplice, rispondere, attraverso i propri cellulari”.

I maglianesi, dunque, saranno chiamati in prima persona a decidere insieme all’amministrazione comunale: “Ad esempio, sul tema del finanziamento delle associazioni del Comune – precisa Fusini –. Come ho già detto, rinuncerò alla mia indennità di sindaco per finanziare le attività delle tante realtà associative che operano sul territorio, ma non sarò io a scegliere a chi donare queste risorse, infatti chiederò alle associazioni, ogni anno, di presentare i loro progetti, li sottoporrò all’attenzione dei cittadini e chiederò agli stessi di scegliere i primi tre da finanziare: in questo modo le decisioni che riguardano lo sviluppo, anche sociale, del territorio saranno prese in maniera davvero democratica e corale”.

Resteranno ovviamente in piedi anche tutte le altre forme di sostegno che il Comune come amministrazione ha in bilancio da sempre. “Vogliamo fare della democrazia e della condivisione degli obiettivi l’elemento cardine della nostra attività amministrativa – prosegue Fusini – perchè, se è vero che il Comune è l’ente più vicino alle persone, è giusto e doveroso che siano proprio i cittadini a partecipare attivamente alle scelte strategiche. Vorremmo interrogare i cittadini sul calendario di eventi, per esempio, e anche riguardo alla riqualificazione dei borghi vorremmo ascoltare la loro voce: abbiamo già raccolto cinque diversi progetti, due per Magliano, uno per Montiano, uno per Pereta e per finire uno per Sant’Andrea. Li proporremo ai cittadini e faremo scegliere loro. Se non piaceranno alla maggioranza li cambieremo, perché nulla sarà più imposto, ma tutto sarà condiviso”.

Altro aspetto fondamentale del rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione è quello della digitalizzazione degli archivi e delle procedure: “Molti Comuni della nostra provincia stanno già da tempo operando in questo senso, mentre il nostro territorio è in forte ritardo. Digitalizzare gli archivi, snellire le procedure, rendere più semplice il disbrigo di pratiche burocratiche è fondamentale per le imprese e i professionisti che operano a Magliano: comporta, infatti, notevoli risparmi di tempo, che corrispondono anche a risparmio di risorse economiche, e garantiscono maggiore velocità nel disbrigo delle procedure. Anche in questo senso – conclude Fusini – siamo pronti per cambiare passo immediatamente dopo le consultazioni elettorali, perché abbiamo progetti concreti da avviare”.