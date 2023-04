Verso le amministrative, Mirella Pastorelli presenta la sua squadra: tutti i candidati

Magliano in Toscana (Grosseto). E’ stata presentata quest’oggi, al bar Movie di Magliano in Toscana, la lista a supporto della candidata a sindaco Mirella Pastorelli.

“Una lista pensata non solo per intercettare il rumoroso malcontento che, da diverso tempo, serpeggia tra i maglianesi dopo le alterne vicende che hanno condotto, più volte, il Comune al commissariamento, ma soprattutto per mettere sul tavolo una proposta politica di segno diverso rispetto a quella portata avanti dall’attuale Giunta – si legge in una nota della lista -. Una politica attiva, concreta e plurale, capace di mettere al centro della sua azione il cittadino, con le sue necessità, le sue aspettative e le sue proposte“.

“L’abbiamo chiamata ‘Pronti per cambiare’ – ha esordito salutando gli intervenuti la candidata Pastorelli – perché è nostra ferma intenzione cambiare radicalmente il modo di amministrare il territorio. Per troppo tempo, infatti, la politica maglianese si è chiusa a chiave dentro il palazzo, rendendo di fatto impossibile ogni occasione di confronto. Noi vogliamo tornare tra la gente e restituire ai cittadini quel diritto alla trasparenza e al dialogo a cui, purtroppo, non sono più abituati. Ma non solo: vogliamo intraprendere insieme a loro un nuovo cammino di crescita e di sviluppo per il nostro territorio, tenendo in dovuta considerazione le loro aspettative e ascoltando i loro bisogni”.

In riferimento ai candidati che compongono la lista, la candidata ha poi puntualizzato: “La lista è formata da 12 persone valide, donne e uomini di specchiato spessore umano, grandi professionisti, che fin da subito hanno dato la loro disponibilità a mettersi in gioco per il bene di Magliano. Mi ha sorpreso molto, lo confesso, l’entusiasmo con cui hanno deciso di prendere parte a questo progetto di rinascita e di valorizzazione della nostra comunità. Sono loro sono i veri attori che ci consentiranno di attuare quel programma ambizioso su cui stiamo lavorando da gennaio e che può davvero cambiare la faccia del Comune di Magliano per proiettarlo, finalmente, verso un futuro diverso. Lo potremmo definire un programma di spinta, considerata la forza propulsiva delle idee che lo hanno generato, ma anche di rottura decisa rispetto al passato. Posso anticipare che, con noi al governo, conterremo il fabbisogno energetico riducendo drasticamente i costi di approvvigionamento grazie all’istituzione, sul territorio, della comunità energetica; valorizzeremo il comparto agricolo, introducendo la figura dell’agronomo comunale, che sarà a disposizione di imprenditori agricoli e allevatori in veste di problem solver; realizzeremo l’osservatorio astronomico a Pereta, grazie al quale si potranno di generare nuovi flussi di presenze; istituiremo ‘La casa delle tradizioni’, un moderno centro diurno per anziani, un moderno luogo di aggregazione dedicato alla terza età”.

I candidati

Questi i candidati in lista: