Verso le amministrative, Diego Cinelli presenta la sua squadra: tutti i candidati

Magliano in Toscana (Grosseto). La lista civica “Magliano Comune Aperto”, che candida a sindaco Diego Cinelli, ha depositato in Comune tutta la documentazione per la corsa alle elezioni del 14 e 15 maggio. Saranno undici i candidati in lista e non dodici, per una scelta ben precisa.

“Avevamo deciso di candidare una nostra concittadina rumena, Natalia Zacaican – afferma Cinelli –, ben sapendo che le pratiche non sono così semplici e che si sarebbe giocato con i tempi per ottenere il documento dall’ambasciata che, purtroppo, nonostante ci fossimo mossi con largo anticipo, non è arrivato. Avremmo potuto all’ultimo sostituirla in lista, ma per rispetto al sostegno che ci ha dato, e ringraziandola per la disponibilità, abbiamo deciso di non farlo e poi ha anche pesato un ricorso storico, visto che la prima volta che ho vinto avevo proprio una lista di undici persone e non di dodici ed anche in quell’occasione avevamo quattro candidati sindaco”.

Insomma, la campagna elettorale adesso può proseguire con tutta la squadra in campo nella ricerca dei voti. “Abbiamo una lista valida, con alcune conferme, che hanno maturato esperienza amministrativa, e tante persone legate al territorio e che vogliono il meglio per lo stesso – sottolinea Cinelli –. Prima di tutto, però, ho scelto le persone. Le mie precedenti esperienze mi hanno insegnato che è a queste che si deve guardare, al piano umano ancora più che a quello politico. In precedenza, non lo nego, su questo lato non sono stato molto bravo, stavolta invece ho preso più tempo, ma ho deciso di puntare su persone che godono della mia piena fiducia e che non mi sono state imposte dall’esterno. Per questo ringrazio tutti i partiti che mi sostengono per aver rispettato questa mia scelta, che non è stata attuata ripartendo i nomi tra di loro o scegliendo tra liste fornite da altri, ma esclusivamente in base alle competenze delle persone ed alla convinzione che, in caso di vittoria, saranno tutti pronti a sostenere il programma di mandato. Perché questo è poi lo spirito di una lista civica che racchiude al suo interno chi si riconosce in un partito e chi non lo fa”.

I candidati

Questi i candidati della lista “Magliano Comune Aperto”, che candida Diego Cinelli a sindaco: Fabio Angeli, 45 anni, operaio agricolo/vitivinicolo; Laura Biagiotti, 60 anni, impiegata; Daniele Contarino 46 anni, libero professionista; Michele Conti, 26 anni, dipendente del settore edile; Renato Galli, 65 anni, pensionato; Tiziana Galli in Terzaroli, 50 anni, operatrice della mensa scolastica; Fabrizio Goracci, 56 anni, imprenditore agrituristico; Massimiliano Guidi, 31 anni, dipendente di azienda vitivinicola; Camilla Mancineschi, 45 anni, imprenditrice turistica; Andrea Moscatelli, 58 anni, operaio agricolo; Laura Tattarini, 68 anni, pensionata.