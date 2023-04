Verso le amministrative, Cinelli: “Bene commissario, ma servono misure a livello locale per contrastare la siccità”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Sulla siccità ben venga un commissario del Governo, così come annunciato in questi giorni, ma a livello locale occorre intervenire e portare avanti il dialogo e le azioni già messe in campo con gli enti preposti, in particolare Regione, Genio Civile ed il Consorzio Bonifica”.

Il candidato sindaco di Magliano Comune Aperto, Diego Cinelli, interviene su un tema di grande attualità. “Non è solo il nostro comune, ma la Toscana e l’Italia in generale che hanno bisogno di interventi strategici e portanti – commenta Cinelli -. Per questo crediamo che sia giusta la decisione del Governo di nominare un commissario ad hoc. Questo però dovrà portare a semplificare le procedure, perché oggi nel nostro Paese realizzare invasi grandi o piccoli, anche per approvvigionamenti di singole aziende, è difficile, al limite dell’impossibile. Sul nostro territorio abbiamo un invaso importante, privato, quello di Poggio Perotto, su cui c’è un progetto di allargamento che andrebbe a dare risposte sia all’approvvigionamento idrico, che alla produzione di energia elettrica. Crediamo che sia importante riprendere il ragionamento ed il dialogo tra il privato e gli enti preposti. Così come dobbiamo ragionare anche del bacino dell’Albegna che, a monte del ponte di Marsiliana, continua a far paura, con gli interventi strategici effettuati solo a valle. Anche in questo caso dobbiamo ragionare in termini di invasi”.

Cinelli ricorda come da tempo porti avanti delle battaglie a tutti i livelli. “Nel corso della mia amministrazione mi sono mosso con la Regione e con il Governo – afferma il candidato di Magliano Comune Aperto -, adesso però occorre che alle promesse tutti facciano seguire i fatti. Le pressioni stanno arrivando da tutte le componenti economiche, ma anche dai cittadini. I nostri torrenti e i fiumi, dopo ogni pioggia, si gonfiano e tutta questa acqua, oltre a fare paura, soprattutto in territori come il nostro, viene persa in mare. Gli invasi ci aiuterebbero non solo a trattenere migliaia di metri cubi utili in agricoltura, per la produzione elettrica e anche come risorsa per uso potabile, ma anche ad assicurare una deflusso migliore delle acque nei giorni di piena, che metterebbero in sicurezza i cittadini. Ricordo che da sindaco ho invitato e ricevuto a Magliano il Governatore Giani, che nella sala consiliare prese degli impegni ben precisi, insieme al Consorzio Bonifica ed al Genio Civile. Se sarò rieletto mi impegnerò affinché quelle promesse e gli iter già avviati si concretizzino”.