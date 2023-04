Verso le amministrative, la Lega: “Sosteniamo Priscilla Schiano”

Monte Argentario (Grosseto). “Come Lega sosteniamo con convinzione Priscilla Schiano e, nella sua lista, l’ex assessore all’ambiente Walter Capitani che è il nostro punto di riferimento su Monte Argentario”.

Il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella interviene sulle elezioni nel Promontorio.

“Nel percorso che ci ha portato scegliere Priscilla Schiano – spiega Pacella –, il sostegno di Walter Capitani è stato determinante per me, come per il mio predecessore Andrea Ulmi. Lo è come militante storico del nostro partito, ma anche per l’ottimo ricordo lasciato come amministratore locale. Per questo motivo siamo convinti che sia la persona giusta per rappresentare la Lega nella lista collegata alla candidata sindaco”.

Claudio Pacella guarda alle elezioni con fiducia. “Priscilla Schiano – conclude Pacella –, con il suo gruppo di lavoro, di cui Capitani fa parte sin dall’inizio, stanno lavorando da molto tempo in vista della prossima scadenza elettorale. La coalizione ampia, aperta al mondo dei partiti, ma anche a quello civico, dove sta raccogliendo consensi, e questo mi convince che non solo possa arrivare la vittoria, ma che potremo avere un’amministrazione che restituirà a Monte Argentario quella capacità di governo che, negli ultimi anni, è mancata”.