Verso le amministrative, Cinelli: “Continueremo ad avere massima attenzione su Cupi”

Magliano in Toscana (Grosseto). “L’attenzione per Cupi non è mai mancata da parte della nostra amministrazione e sulla struttura degradata pensiamo che l’unica soluzione sia quella dell’intervento privato, magari con alloggi Peep che permetterebbero ai nostri residenti, specie ai più giovani, di restare sul territorio comunale”.

Così il candidato sindaco di ‘Magliano Comune Aperto’ Diego Cinelli ricorda il suo impegno per Cupi.

“In questi anni – afferma Cinelli – abbiamo avuto una grande attenzione per la frazione con la realizzazione della nuova illuminazione, la risistemazione delle scale, l’asfaltatura del parcheggio, la sistemazione dell’area verde ed il posizionamento delle telecamere a garanzia della sicurezza dei cittadini. Peraltro da Sindaco avevo emesso un’ordinanza girata al Tribunale per la messa in sicurezza della struttura degradata soggetta a fallimento. Con l’arrivo del Commissario è stato dato seguito investendo 60mila euro dell’avanzo di amministrazione per smontare la gru, per la sistemazione dell’area circostante e per la messa a dimora di alcune piante, così come avvenuto nei giorni scorsi. Questo a dimostrazione che Cupi, al pari di tutte le altre frazioni, non è rimasta indietro ed ha avuto un’adeguata attenzione”.

L’intervento sulla struttura degradata

Sulla struttura degradata Cinelli pensa ad un intervento privato. “Acquisire quella struttura da parte del Comune accendendo un mutuo, come sostiene un altro candidato, vuol dire indebitare l’amministrazione e far pagare l’operazione ai cittadini – aggiunge il candidato di ‘Magliano Comune Aperto’ –. Credo che questo non vada bene, soprattutto per me che ho dimostrato che si possono fare interventi, anche importanti, ma solamente utilizzando i soldi in cassa e senza debiti da pagare nel futuro. Credo invece che la posizione geografica di Cupi, vicina a Grosseto, possa spingere a pensare ad un intervento privato di edilizia popolare che possa permettere ai nostri residenti di acquistare case a prezzo calmierato e, usufruendo anche della posizione favorevole della frazione, permettere ai giovani di restare sul territorio, lavorare in città, ma godersi al ritorno a casa la campagna”.