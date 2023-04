Verso le amministrative, gli attivisti di Magliano: “Fratelli d’Italia spaccata su candidatura di Cinelli”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Lunedì 3 aprile, alle 21 il coordinatore provinciale, nonché commissario del circolo di Fratelli d’Italia Maglio Tricolore Luca Minucci, avendo convocato l’ennesima riunione del circolo, si è presentato con un gruppo di persone mai viste nei mesi precedenti, dicendo che erano tesserati, ma si è rifiutato di mostrare sia le tessere che l’anno di iscrizione”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Giulio Neri, Luciano Lorini e Gianna Mella, tre attivisti di Fratelli d’Italia a Magliano in Toscana.

“Buona parte degli attivisti del circolo che si erano riuniti nelle precedenti assemblee si sono trovati disorientati da questa situazione e solo in quel momento hanno capito che l’ordine del giorno della serata era l’approvazione della candidatura a sindaco di Diego Cinelli – continua la nota -. Per questo motivo, quasi tutti gli attivisti che avevano partecipato alle precedenti riunioni, guidati nella decisione da Giulio Neri, Gianna Mella e Luciano Lorini, hanno preferito abbandonare il circolo per protesta giudicando l’operato del commissario Luca Minucci una grave scorrettezza, anche perché già precedentemente in 3 occasioni si erano espressi in maniera netta contro la candidatura a sindaco di Diego Cinelli, presentando al commissario stesso anche un documento firmato da 30 militanti, in buona parte iscritti a Fratelli d’Italia, per convincerlo a fare scelte diverse”.

“Lo stesso comitato provinciale di Fratelli d’Italia, riunitosi giovedì passato, era uscito spaccato dall’assemblea che doveva decidere sull’appoggio al candidato sindaco Diego Cinelli. Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, oltretutto sarebbe opportuno che desse delle spiegazioni riguardo al giudizio espresso su Diego Cinelli in un articolo di un giornale locale del 22 maggio 2022, quando ne parlava con questi toni…: ‘In più occasioni siamo rimasti delusi dal suo comportamento dispotico e personalistico, spesso privo di una visione del futuro’, visto che ora vuole fare una grave forzatura per sostenerlo – termina il comunicato –. Concludiamo ribadendo che Luca Minucci, con il suo comportamento per niente leale e trasparente, ha fatto una grave scorrettezza contro chi in questi anni ha dato tanto per costruire e portare avanti nella maniera migliore il circolo di Fratelli d’Italia di Magliano e si rivolgeranno ai probiviri del partito perché indaghino su questa grave e spiacevole situazione che potrà condizionare la prossima campagna elettorale”.