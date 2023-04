Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Appoggiamo con convinzione Cinelli”

Magliano in Toscana (Grosseto). “Dopo diversi incontri e riflessioni intrapresi da tempo con gli iscritti di Fratelli d’Italia di Magliano, il circolo ha deciso di appoggiare la candidatura a sindaco nella persona di Diego Cinelli“: a dichiararlo è Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e commissario comunale del circolo di Fratelli d’Italia di Magliano in Toscana.

“Il messaggio che arriva da Fratelli d’Italia Magliano è un messaggio forte e inequivocabile – commenta Luca Minucci – ed è quello di vincere, così da gettare le basi per amministrare bene il Comune maglianese a favore di tutti i cittadini, ma è anche un chiaro messaggio di unità politica di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, per non consegnare alla sinistra, ma soprattutto al Partito Democratico, che si nasconde dietro liste trasversali con pseudo sindaci che si dichiarano civici quando invece sappiamo benissimo tutti che tali non sono, il Comune di Magliano“.

“Nella lista capeggiata da Diego Cinelli – spiega Minucci – ci saranno 5 nostri iscritti che rappresenteranno con la loro candidatura Fratelli d’Italia, i quali si metteranno a disposizione di tutta la comunità, portando avanti le idee, la cultura e i bisogni di tutta la comunità di Magliano e delle sue frazioni. I nomi dei nostri candidati saranno resi noti nei prossimi giorni, assieme a tutti i nominativi che andranno a comporre la squadra di Diego Cinelli, quando verrà ufficialmente presentata la lista“.

“In merito poi ad alcune dichiarazioni uscite in alcuni organi di stampa da parte di persone che parlerebbero a nome di Fratelli d’Italia Magliano, vogliamo precisare e chiarire che quest’ultimi non rappresentano in alcun modo Fratelli d’Italia, la cui posizione è stata espressa nell’assemblea del circolo“, conclude Luca Minucci.